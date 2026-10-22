Helene Fischer holt Nina Chuba in ihre Weihnachtsshow

Helene Fischers (42) beliebte Weihnachtsshow feiert 2026 ihr großes TV-Comeback. Nach einer einjährigen Pause wird das festliche Spektakel am 30. und 31. Oktober in der Messe Düsseldorf aufgezeichnet. An beiden Abenden können Fans live im Publikum dabei sein. Für ihre Rückkehr holt sich die Sängerin laut Bild prominente Unterstützung aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Unterhaltung auf die Bühne. Zum bislang bekannten Aufgebot zählen Nina Chuba (28), Roland Kaiser (74) und Kerstin Ott (44). Auch Wincent Weiss (33), Giovanni Zarrella (48) und der Graf von Unheilig werden auf der Bühne stehen. Carolin Kebekus (46) soll zudem für humorvolle Momente sorgen. Ausgestrahlt wird "Die Helene Fischer Show" am 25. Dezember um 20:15 Uhr im ZDF – also wie gewohnt am ersten Weihnachtsfeiertag zur besten Sendezeit.

Das Programm soll mehrere Generationen und unterschiedliche Musikrichtungen vereinen. Während Nina und Wincent für modernere Popsounds stehen, ergänzen Roland Kaiser, Kerstin Ott, Giovanni Zarrella und der Graf von Unheilig die Riege der Schlager- und Musikgrößen. Carolin übernimmt bei dem Weihnachtsspektakel den Comedy-Part. Komplett ist die Gästeliste damit aber noch nicht: Laut Bild sollen weitere Überraschungen folgen. Das ZDF selbst kündigte gegenüber dem Blatt "einen Abend mit Musik, Emotionen, großen Showacts und spektakulären Inszenierungen" an. Tickets für die beiden Aufzeichnungsabende sind über Ticketmaster erhältlich. Produziert wird die Sendung erneut gemeinsam von ZDF, ORF und SRF.

Die große Weihnachtsshow von Helene Fischer feierte 2011 ihre Premiere. In den darauffolgenden Jahren entwickelte sich die Sendung für ein Millionenpublikum zu einem festen Fernsehritual am ersten Weihnachtsfeiertag. 2025 mussten die Zuschauer allerdings auf die festliche Ausgabe verzichten. Der Grund dafür war familiärer Natur – im Sommer war Helene zum zweiten Mal Mutter geworden. Während ihrer Babypause wollte die Musikerin, die ihre Fans kürzlich mit einer neuen Frisur überraschte, die erste Zeit ganz bewusst ihrer Familie widmen und zog sich aus dem Rampenlicht zurück. Mit der Ausgabe 2026 meldet sie sich nun mit ihrem Weihnachtsspektakel auf der großen Bühne zurück. Bereits Ende Oktober entstehen in Düsseldorf die Bilder für die Sendung. Das Comeback wird dann am ersten Weihnachtsfeiertag im ZDF ausgestrahlt.

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Collage: IMAGO / Berlinfoto, Imago Collage: Nina Chuba und Helene Fischer

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Imago Helene Fischer auf der Bühne beim Schlagerboom

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ZDF / Sandra Ludewig Helene Fischer, 2023