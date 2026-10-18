Helene Fischer überrascht mit neuer Frisur und neuem Album

Großer Wow-Moment beim zehnjährigen Jubiläum des "Schlagerbooom" in der Dortmunder Westfalenhalle: Helene Fischer (42) hat am Samstagabend gleich in zweifacher Hinsicht für extremen Gesprächsstoff gesorgt. Die Schlagerkönigin überraschte die Fans in der Halle mit einem völlig neuen Look – statt ihrer gewohnten langen Mähne rockte sie einen stylischen, schulterlangen Bob. Auf der Bühne performte sie dann laut RTL ihre brandneue Single "Warum". Doch das war längst nicht alles: Als ihr Ex und Moderator Florian Silbereisen (45) nachbohrte, ob die Fans bald mit noch mehr neuer Musik rechnen können, machte es Helene erst einmal so richtig spannend. "Heute Abend lass' ich die Bombe platzen ...", kündigte sie an, bevor sie in der Show verkündete: "Ja, es gibt ein neues Album!" Die neue Platte trägt den Titel "Wir" und soll am 4. Dezember 2026 erscheinen. Mit der Ankündigung setzte Helene dem Jubiläumsabend die Krone auf.

Einen ersten Vorgeschmack auf die Richtung des Albums lieferte die Musikerin, die aktuell nicht sehr viel Schlaf bekommt, direkt mit. "Mit den neuen Songs könnt ihr wieder Party machen, aber es wird auch emotional, menschlich und vielleicht sogar ein bisschen provokativ", erklärte sie beim "Schlagerbooom". Nach dieser Hammer-Ansage lieferte Helene Fischer mit einem Medley ihrer absoluten Megahits das fulminante Finale der Geburtstagsshow. Sie war an diesem Samstagabend aber natürlich nicht der einzige Superstar im Rampenlicht: Florian Silbereisen begrüßte auf seiner Bühne weitere Hochkaräter wie Andrea Berg (60), Roland Kaiser (74) und Howard Carpendale (80). Und es gab noch mehr News für die Schlagerwelt: Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier (41) nutzte die riesige Reichweite der Show, um offiziell seine gigantische Stadion- und Arenatour für das Jahr 2027 anzukündigen. Dieter Bohlen (72) sang zunächst "Brother Louie" und holte sich danach für "Midnight Lady" den Gastgeber an seine Seite.

Eine andere Künstlerin zog am Jubiläumsabend dagegen den Schlussstrich: Jasmin Wagner (46) stand in Dortmund zum letzten Mal als Blümchen auf der Bühne. Der Grund für ihren Rückzug ist ihre kleine Tochter, mit der sie künftig mehr Zeit verbringen möchte. Unter Tränen erklärte sie Florian ihre Entscheidung: "Die Gefühle sind alle da, die guten und die sehr traurigen. Aber es ist eine wohlüberlegte Entscheidung. Ich habe zu Hause einfach die süßeste Familie." Zum großen Finale feuerte sie noch einmal ein fettes Medley mit Kulthits wie "Herz an Herz" und "Boomerang" ab. Gleich danach rief die Sängerin ihren Fans ein letztes Tschüss zu und verließ unter lautem Jubel die Bühne: "Es war wunderschön! Ich werde es nie vergessen."

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Imago Helene Fischer beim Schlagerbooom 2026 mit neuer Frisur

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Imago Helene Fischer auf der Bühne beim Schlagerboom

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Imago Jasmin Wagner alias Blümchen beim Schlagerbooom 2026