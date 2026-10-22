Herzogin Meghan warnt Harry vor Demütigung an Weihnachten

Dieses Jahr wird es für Herzogin Meghan (45) offenbar keine Weihnachtsfeier auf britischem Boden geben. Wie The Blast berichtet, soll die zweifache Mutter planen, gemeinsam mit Prinz Harry (42) und den Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) über die Feiertage zurück in die USA zu fliegen. Dort wolle die Familie Zeit mit Meghans Mutter Doria Ragland verbringen. Harry habe demnach versucht, seine Frau doch noch für ein Fest in Großbritannien zu gewinnen – allerdings ohne Erfolg. "Ich werde mich nicht demütigen lassen", soll Meghan unmissverständlich klargestellt haben. Hinter der Absage stecke vor allem die Sorge, in Großbritannien vergeblich auf eine Einladung der Königsfamilie zu warten. Für Harry ist das angeblich ein harter Schlag: Der Royal soll über die Entscheidung seiner Frau und die ausbleibende Annäherung an seine Verwandtschaft sehr enttäuscht sein.

Dem Bericht zufolge hatte Harry sogar schon einen Kompromiss parat: Doria sollte über die Feiertage in die Cotswolds eingeladen werden. "Er ist sehr enttäuscht, denn in seiner Vorstellung hätten sie Doria in die Cotswolds holen und vielleicht doch noch eine Einladung von seinem Vater bekommen können oder als Ausweichmöglichkeit zu den Spencers – aber Meghan wollte davon nichts wissen", zitiert The Blast eine anonyme Quelle. Doch die Herzogin wolle offenbar nicht in Großbritannien ausharren und abwarten, ob am Ende doch noch eine Einladung eintrifft.

Doch nicht nur zu Weihnachten wollen die beiden wohl in die alte Heimat zurückkehren. Schon vor fünf Tagen hieß es, Harry und Meghan wollten rechtzeitig zu Thanksgiving am 26. November in Kalifornien sein. Besonders Meghan soll sich nach Los Angeles sehnen. Und vor allem nach Doria. "Sie vermisst ihre Heimat – und ihre Mutter. Sie planen, über die Feiertage zurückzukommen", zitierte das Magazin People damals eine Quelle aus dem Umfeld des Paares. Dazu kam: "Meghan freut sich darauf, ihre Freunde zu sehen, und schmiedet bereits Pläne mit ihnen."

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