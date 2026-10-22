Kylie Jenner drängt Timothée Chalamet wohl zum Antrag

Kylie Jenner (29) soll nach rund drei Jahren Beziehung auf den nächsten großen Schritt mit Timothée Chalamet (30) hoffen. Angeblich wartet die Unternehmerin sehnsüchtig auf einen Heiratsantrag ihres Freundes. Ein Insider behauptet gegenüber Page Six, Kylie habe ihrem Partner ihre Vorstellungen von einer gemeinsamen Zukunft unmissverständlich mitgeteilt. Ein Ultimatum stelle sie Timothée zwar nicht. Ihr offen geäußerter Wunsch nach einer Hochzeit soll ihn dennoch unter Druck setzen. "Kylie ist bereit, sich zu verloben, und hat Timothée ziemlich deutlich gemacht, dass sie eine Ehe in ihrer Zukunft sieht. Sie stellt ihm keine Ultimaten und verlangt keinen Ring, aber sie lässt ihn definitiv wissen, was sie empfindet, und hofft, dass er eher früher als später so weit sein wird", zitiert das Portal die Quelle. Ob der Filmstar bereits konkrete Pläne für einen Antrag schmiedet, ist allerdings nicht bekannt.

Timothée soll Kylie zwar lieben und die Beziehung sehr ernst nehmen, für eine Verlobung momentan aber noch nicht bereit sein. Genau darin liege laut dem Informanten das Problem. "Man hat das Gefühl, dass ein Antrag in nächster Zeit eher aufgrund des Drucks erfolgen würde, den er verspürt, und nicht, weil er wirklich bereit dafür ist", berichtet die Quelle. Dass der Schauspieler eine Hochzeit grundsätzlich ablehnt, lässt sich allerdings nicht behaupten. Bei einem Promotermin für seinen Film "Marty Supreme" in London wurde er im Februar gefragt, ob er jemals heiraten werde. Nach einem Scherz über die sehr persönliche Frage antwortete er begeistert: "Ja. Ja."

Kylies Wunsch nach einem baldigen Antrag soll auch mit der ernster werdenden Beziehung ihrer älteren Schwester Kendall Jenner (30) zu Jacob Elordi (29) zusammenhängen. Wie der Insider gegenüber dem Portal behauptet, empfinde die Unternehmerin "etwas Eifersucht und Frustration" bei der Vorstellung, dass Kendall trotz ihrer jüngeren Beziehung zuerst verlobt sein könnte. Zuletzt hatten das Model und der Schauspieler bei der Academy Museum Gala in Los Angeles für Spekulationen gesorgt: Sie zeigten sich vertraut miteinander und trugen Schmuckstücke aus derselben Cartier-Kollektion. Bestätigt haben Kendall und Jacob die Verlobungsgerüchte bislang jedoch nicht. Menschen aus ihrem Umfeld sollen es laut der Quelle trotzdem für möglich halten, dass die beiden früher heiraten als Kylie und Timothée. Deren Beziehungsdynamik beschreibt der Insider weiterhin als eher unbeschwert. Kylie hegt dem Bericht zufolge dennoch die Hoffnung, dass Timothée sich bald aus eigener Überzeugung für den nächsten Schritt entscheidet. Die Vertreter aller Beteiligten reagierten nicht auf Anfragen des Portals zu den angeblichen Insiderberichten.

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Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

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Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Critics' Choice Awards

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Amy Sussman / Getty Images for Vanity Fair, Brendon Thorne / Getty Images Collage: Kendall Jenner und Jacob Elordi