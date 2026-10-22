Lady Louise Windsor arbeitet als Köchin für König Charles

Lady Louise Windsor (22) hat den Sommer offenbar anders verbracht, als man es von einem Mitglied der Königsfamilie erwarten würde. Wie Daily Mail berichtet, arbeitete die Tochter von Prinz Edward (62) und Herzogin Sophie (61) auf dem schottischen Anwesen Balmoral als Köchin. Dort bereitete sie Mahlzeiten für Gäste zu, die Unterkünfte auf dem Gelände gemietet hatten. Damit sammelte Louise gleich in zwei bezahlten Jobs Erfahrungen im royalen Umfeld: Neben ihrem Einsatz in der Küche war sie auch bei der "Royal Windsor Horse Show" tätig. Dort kümmerte sie sich um organisatorische Aufgaben und arbeitete als Administratorin und Concierge. Die Absolventin der University of St Andrews soll eine gute Köchin sein, genau wie ihre Mutter. Zugleich gilt Louise als zurückhaltend und diskret.

Neu ist die Arbeit bei dem Reitturnier für Louise allerdings nicht. Schon während früherer Semesterferien half sie im Büro der Royal Windsor Horse Show aus. Den Job hatte sie sich offenbar selbst besorgt. Zu ihren Aufgaben gehörten einfache Verwaltungsarbeiten, darunter auch das Verschließen von Briefumschlägen. "Es war ihre Idee, nach einem Teilzeitjob zu fragen. Sie ist sehr fleißig", zitierte das Newsportal eine Quelle. Diese beschrieb Louise außerdem als "sehr höflich und hilfsbereit". Ihre ersten Erfahrungen mit dem Berufsleben machte die Nichte von König Charles (77) bereits während ihrer Schulzeit: Damals arbeitete sie in einem Gartencenter nahe dem Familiensitz Bagshot Park in Surrey. Dort verdiente sie Berichten zufolge umgerechnet rund acht Euro pro Stunde.

Dass Louise so bodenständig ist, wird häufig auf die Erziehung durch ihre Eltern zurückgeführt. Sophie und Edward wollten ihren Kindern einen möglichst normalen Alltag ermöglichen. "Herzogin Sophie und Edward haben Louise und ihrem Bruder James eine so normale Erziehung wie möglich ermöglicht, und das spiegelt sich eindeutig in ihrer Arbeitsmoral wider", erklärte ein Insider gegenüber Daily Mail. Weiter sagte die Quelle: "Sie ist sehr geerdet und bodenständig; man würde nicht erkennen, dass sie ein Mitglied der Königsfamilie ist." Auch Sophie selbst betonte gegenüber Sunday Times, dass ihre Kinder auf ein eigenständiges Leben vorbereitet werden sollten: "Wir versuchen, sie mit dem Verständnis zu erziehen, dass sie sehr wahrscheinlich für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen." Deshalb verzichten Louise und James bislang auf die Verwendung ihrer HRH-Titel. "Daher haben wir die Entscheidung getroffen, die HRH-Titel nicht zu verwenden. Sie haben sie und können sich ab 18 Jahren entscheiden, sie zu verwenden, aber ich halte das für höchst unwahrscheinlich", erklärte Sophie.

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Getty Images Lady Louise Windsor im Juni 2022

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Getty Images Lady Louise Windsor und ihr Freund Felix beim Duke of Edinburgh's Award im Palace of Holyroodhouse in Edinburgh

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Imago Lady Louise Windsor bei der Kutschfahrt am letzten Tag der Royal Windsor Horse Show, 2022