Lady Louise Windsor schiebt Nebenjob neben ihrem Studium

Lady Louise Windsor (22) ist nicht nur im letzten Jahr ihres Studiums an der University of St Andrews fleißig – sie packt auch abseits des Campus mit an. Wie das Magazin Hello! berichtet, hilft die 22-jährige Tochter von Prinz Edward (62) und Herzogin Sophie auch in diesem Jahr wieder bei der Royal Windsor Horse Show mit. Das Event findet vom 14. bis 17. Mai auf dem Gelände von Windsor Castle in Berkshire statt. Louise übernimmt dort einen Nebenjob und unterstützt das Team im Büro mit administrativen Aufgaben – ganz so, wie sie es bereits in vergangenen Jahren während ihrer Semesterferien getan hat.

Einem Insider zufolge hat Louise diese Arbeit einst selbst angefragt: "Es war ihre eigene Idee, um einen Teilzeitjob zu bitten", zitiert das Magazin die Quelle. Sie sei dabei "sehr höflich und hilfsbereit" gewesen und habe unter anderem Briefumschläge versiegelt. "Sie ist sehr fleißig", heißt es weiter. Neben ihrem Englischstudium ist Louise außerdem in der Theaterszene aktiv und absolviert ein Ausbildungsprogramm beim Officers' Training Corps der Universität als Kadettin. Ihre nächsten Schritte nach dem Abschluss sind noch offen. Ailsa Anderson, frühere Pressesprecherin von Queen Elizabeth, spekulierte jedoch jüngst im Podcast "A Right Royal Podcast": "Ich frage mich, ob sie nach dem Studium beim Militär einsteigen wird. Sie wäre eines der ersten Mitglieder der jüngeren Königsfamilie, das diesen Weg einschlägt."

Neben der Büroarbeit ist Louise auch für ihre Leidenschaft fürs Kutschfahren bekannt – eine Passion, die sie von ihrem verstorbenen Großvater Prinz Philip (†99) geerbt hat und die sie regelmäßig bei der Royal Windsor Horse Show auslebt. Auf ihrem LinkedIn-Profil soll sie zudem Interesse an Karrierewegen in den Bereichen Militär, Diplomatie und Recht geäußert haben. Dass Louises Eltern stets darauf Wert legten, ihr und ihrem Bruder James ein möglichst normales Aufwachsen zu ermöglichen, spiegelt sich laut der anonymen Quelle in ihrer Arbeitseinstellung wider: "Herzogin Sophie und Prinz Edward haben Lady Louise und ihrem Bruder James eine möglichst normale Kindheit gegeben, und das sieht man deutlich an ihrer Arbeitsmoral", sagt die Quelle und fügt hinzu: "Sie ist sehr geerdet und bodenständig – man würde nicht merken, dass sie ein Royal ist."

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Getty Images Lady Louise Windsor im August 2022

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Getty Images Lady Louise Windsor im Juni 2024

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Getty Images Herzogin Sophie mit ihrer Tochter Lady Louise bei einem Gottesdienst, April 2022

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