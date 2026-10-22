Law Roach erwägt Schauspielkarriere und Film mit Zendaya

Law Roach denkt über ein neues Kapitel in seiner Karriere nach – und zwar vor der Kamera. Bei den InStyle Imagemaker Awards verriet der Starstylist gegenüber Variety, dass er sich eine ernsthafte Laufbahn als Schauspieler durchaus vorstellen kann. Auf die Frage, ob er es in dem Metier versuchen wolle, antwortete er: "Oh, absolut. Ich möchte alles ausprobieren. Wenn ich schrecklich darin bin, habe ich es wenigstens versucht." Bisher war der Modeexperte nur in kurzen Auftritten als er selbst zu sehen – unter anderem in "The Devil Wears Prada 2" und der Netflix-Sitcom "Running Point". Für eine richtige Rolle wartet Zendayas (30) Stylist jedoch darauf, dass ein Regisseur etwas Passendes in ihm entdeckt. Eine mögliche Filmidee steht sogar schon im Raum: Oscarpreisträger Pedro Almodóvar würde gerne ein Werk über Law und dessen besondere kreative Verbindung zu seiner langjährigen Kundin Zendaya realisieren.

Vorbereitet hat sich der Modeprofi auf eine mögliche Schauspielkarriere bislang allerdings nicht. Schauspielunterricht habe er noch nicht genommen, dafür fehle ihm aktuell schlicht die Zeit, erklärte er gegenüber Variety. Bei seinen bisherigen Erfahrungen handele es sich lediglich um Cameos und kleine Gastauftritte. Einen Abstecher ins Musikgeschäft schließt Law hingegen klar aus – obwohl er bereits mit Stimmwundern wie Céline Dion (58) und Ariana Grande (33) gearbeitet hat. "Ich habe mit einigen der größten Schauspieler aller Zeiten gearbeitet. Ich habe auch mit einigen der größten Sänger aller Zeiten gearbeitet, aber das bedeutet nicht, dass ich versuchen werde zu singen", stellte er klar. Pedro zeigte sich bereits 2024 von Laws Schaffen beeindruckt. Gegenüber Vanity Fair Spain bezeichnete er die Arbeit des Stylisten als einen gewaltigen kreativen Akt, der Mode, Frivolität, Gesellschaftskritik und Selbstvermarktung verbinde. Vor allem brauche es dafür seiner Ansicht nach Talent.

Bekannt wurde Law vor allem durch seine kreative Partnerschaft mit Zendaya. Als sogenannter Image Architect verantwortet er die aufsehenerregenden Looks der Schauspielerin auf roten Teppichen rund um die Welt. Auch Kim Kardashian (46), Angela Bassett (68) und Priyanka Chopra (44) zählen zu seiner prominenten Kundschaft. Für Pedro ist es genau diese Dynamik zwischen Stylist und Star, die das Material für einen Film hergibt. Zu seinen Recherchen sagte der Filmemacher Vanity Fair Spain: "Ich habe mich nach diesem Mann erkundigt. Mir wurde gesagt, dass er fast genauso eine Diva ist wie sie. Ich würde liebend gern einen Film über die beiden drehen, eine Mischung aus 'Alles über Eva' und 'Der Teufel trägt Prada'." Ob und wann das Projekt tatsächlich realisiert wird und ob Law darin selbst vor der Kamera stehen würde, ließen die bisherigen Äußerungen offen.

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Getty Images Law Roach, Stylist

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Getty Images Law Roach bei einer Modenshow von Tom Ford

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Getty Images Zendaya bei der New-York-Premiere von "The Odyssey" im AMC Lincoln Square Theater am 14. Juli 2026