Zendaya verblüfft in Paris mit 30-Euro-"Spider-Man"-T-Shirt

Während der Pressetour zu ihrem neuen Film "Spider-Man: Brand New Day" hat Zendaya (29) in Paris mal wieder bewiesen, dass ein großer Auftritt nicht zwingend ein großes Budget voraussetzt. Auf dem roten Teppich am Eingang des Ciné Cité Bercy erschien die Schauspielerin in einem schlichten, aber ikonischen schwarzen T-Shirt aus den frühen 2000er-Jahren, das sie als Kleid trug – kombiniert mit weißen Pumps von Christian Louboutin. Das Besondere: Das Stück stammt von eBay und hat gerade einmal 30 Euro gekostet. Aufgedruckt darauf war natürlich ein Spider-Man-Motiv, das den passenden Bezug zum Film herstellte.

Die Idee hinter dem Look stammt von Zendayas Stylist Law Roach, der das T-Shirt auf der Second-Hand-Plattform aufgespürt hatte. "Stil muss nicht immer ein Vermögen kosten", sagte er laut Vogue dazu. Zuletzt hatte Zendaya auf der Pressetour mit einer Reihe aufwendiger Archiv-Looks von Häusern wie Versace und Giorgio Armani (†91) auf sich aufmerksam gemacht, die allesamt Anspielungen auf den Film enthielten. Der Pariser Auftritt war dagegen eine bewusst reduzierte Variante – mit ebenso großer Wirkung.

Was den Film selbst betrifft, ist Zendaya schon länger als großer Fan ihres Mitstreiters und Ehemanns Tom Holland (30) bekannt. In "Spider-Man: Brand New Day" ist die Schauspielerin erneut an seiner Seite zu sehen. Tom spielt in dem Film die Hauptrolle als Spider-Man, und die beiden befinden sich derzeit gemeinsam auf Promotiontour für den Streifen.

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Getty Images Zendaya beim Photocall zu "Spider-Man: Brand New Day" in Paris

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Getty Images Zendaya beim Photocall zu "Spider-Man: Brand New Day" im UGC Cine Cité Bercy in Paris, 24. Juni 2026

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Getty Images Zendaya und Tom Holland beim Fototermin zu "Spider-Man: Brand New Day" in Madrid, 15. Juni 2026