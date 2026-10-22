"Love Island VIP"-Mean-Girl mit Marla? Henna verteidigt sich

Bei Love Island VIP sorgt ein Streit unter den Ladys für Gesprächsstoff: Henna Urrehman und Marla Slengard lästern in der Datingshow ausgiebig über ihre Mitstreiterinnen. In den ausgestrahlten Szenen wirkt es so, als würden die beiden Influencerinnen lachen, während zum Beispiel Greta Barthels (27) in Tränen ausbricht. Anlässlich der aktuellen Doppelfolge meldete sich Henna in ihrer Instagram-Story zu Wort. "Das ganze Lachen, das wurde schon bewusst so geschnitten. Also, der Schnitt ist mal wieder schuld", verteidigte sie sich gegenüber ihren Followern. Die Match My Ex-Bekanntheit weist die Kritik jedoch nicht komplett von sich: "Aber ich sage ehrlich, vieles war auch so und wir haben uns übertrieben reingesteigert. Sehe ich jetzt auch so."

Ihre Stellungnahme startete Henna mit einer Vorwarnung an ihre Community. "So Leute, bevor ihr mir die nächsten Tage enorm auf den Sack gehen werdet, dass Marla und ich Mean Girls sind... Ich sehe den Edit", behauptete sie und ergänzte: "Ja, vieles war auch so, aber das ganze zwischendurch Lachen, während die anderen weinen: Bruder, bei aller Liebe, Marla und ich haben irgendeinen Spaß gemacht." Ihre Fans bat Henna, die aktuellen Folgen mit Vorsicht zu genießen. Rückendeckung bekam sie von Marla. Ihre Freundin repostete Hennas Statement in ihrer eigenen Story. Die Debatte beendete Henna schließlich mit einer Portion Humor: Sie postete einen Bikinischnappschuss aus der Show. Dazu schrieb sie: "Egal, wenigstens sehe ich geil aus."

Hintergrund ist folgender: Die "Love Island VIP"-Kandidaten hatten Marla zu den Bewohnerinnen gezählt, die sich in der Show zu wenig bemühen. Für die Influencerin wurde es dadurch beinahe eng – ihr drohte das Aus. Ihrem Ärger machte sie im Anschluss gemeinsam mit Tim Kühnel (29) und Henna Luft. Besonders im Fokus ihrer Wut standen Greta Barthel und Celina Köther. Sie redete sich in Rage und es platzte unter anderem aus ihr heraus: "Das sind irgendwie ein bisschen Opferweiber." Zudem wetterte Marla: "Das ist der Neid auch. Das ist das Problem, wenn man mit dummen Leuten arbeitet."

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Instagram / hennschka Marla Slengard und Henna Urrehman, "Love Island VIP"-Teilnehmerinnen

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RTLZWEI Marla Slengard und Henna Urrehman in "Love Island VIP"

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Instagram / hennschka Henna Urrehman und Marla Slengard, "Love Island VIP"-Teilnehmerinnen