"Mein Typ": Bill schwärmt von Christian Lell und möchte Date

Christian Lell (42) plauderte bei Promi Big Brother aus dem Nähkästchen und erzählte, bereits mehrfach mit Männern intim geworden zu sein. Gleichzeitig schwärmte der Ex-Fußballer von einem Sänger: Bill Kaulitz (37). Christian bezeichnete den Tokio Hotel-Frontmann als "gut" und "hübsch". In der neuen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" reagierte der Sänger aus Los Angeles sichtlich erfreut auf das öffentliche Kompliment – und gab das Schwärmen prompt zurück. "Optisch – sage ich schon mal — ist er auch mein Typ. Ich finde, der ist hot", stellte Bill klar. Ob es zwischen den beiden auch menschlich funktioniert, will er bei einem persönlichen Treffen herausfinden. "Ich glaube, ich werde auf ein Date gehen mit Christian Lell", kündigte er während der Aufnahme an.

Christian plauderte im Container nicht nur über Bill, sondern ließ die Zuschauer auch mit offenen Worten über seine Sexualität aufhorchen. "Ich bin offen. Ich habe mit Männern was gehabt, zweimal in meinem Leben, das letzte Mal ist zwei Jahre her", erklärte er in der Show. Genau diese Ehrlichkeit beeindruckte Bill. "Er hat im Big-Brother-Haus gesagt, dass er auf mich steht. Das fand ich ganz schön und mutig", betonte Bill. Seiner Meinung nach werde das Thema im Leistungssport noch immer viel zu selten thematisiert: "Das ist eben so ein Tabuthema im Profisport." Zwillingsbruder Tom Kaulitz (37) trat bei den Date-Plänen allerdings zunächst auf die Bremse – schließlich hatten die beiden die aktuelle Staffel gar nicht verfolgt. "Na, jetzt leg dich noch nicht fest, wir müssen erst mal herausfinden, ob wir den gut finden", warnte er. Bill ließ sich davon nicht abbringen: "Das werde ich bei unserem Date sehen, ob ich ihn gut finde."

Tom ließ es sich zudem nicht nehmen, seinen Bruder wegen dessen schneller Schwärmerei aufzuziehen. "Bill, wer ist optisch nicht dein Typ? Das ist bei dir wieder das Typische: Er sagt, er steht auf dich, und in dem Moment findest du es toll", spottete er im gemeinsamen Podcast. Dass Bill schnell Feuer fängt, ist dabei nichts Neues: Zuletzt hatte der Tokio-Hotel-Frontmann mit Realitystar Jannik Kontalis (30) angebandelt. Aus der Annäherung entwickelte sich allerdings keine dauerhafte Beziehung.

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TikTok / billkaulitz Bill Kaulitz bei einer medizinischen Behandlung in einem Spa am Wörthersee

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Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother", Oktober 2026

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Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Bill Kaulitz, August 2025