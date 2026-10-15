Christian Lell ist OnlyFans und Männern nicht abgeneigt

Wagt Christian Lell (42) bald den Schritt auf OnlyFans? Bei Promi Big Brother kam der ehemalige Profifußballer mit seinen Mitbewohnern Francesca und Maurice (28) auf die Erotikplattform zu sprechen. Als Francesca ihm verriet, wie viel Geld sie dort verdient, wurde der frühere Bayern-Spieler hellhörig. Im Sprechzimmer gestand er anschließend, dass er sich einen eigenen Account durchaus vorstellen könnte. "Francesca hat gesagt, man verdient sehr viel Geld mit OnlyFans. Da hat es parallel bei mir im Kopf gerattert. Ich habe ja einiges an Schulden abzuarbeiten. Ich sage niemals nie", erklärte Christian. Die Aussicht auf zusätzliche Einnahmen scheint den Reality-TV-Bekannten jedenfalls neugierig gemacht zu haben. Doch nicht nur über seine möglichen beruflichen Pläne sprach der Sportler offen. Im Gespräch mit seinen Mitbewohnern verriet er außerdem Details aus seinem Liebesleben.

Zunächst wusste Christian allerdings gar nicht, worum es sich bei OnlyFans eigentlich handelt. Deshalb ließ er sich von Francesca und Maurice erklären, wie die Plattform funktioniert und welche Inhalte dort angeboten werden. Die beiden erläuterten ihm, dass jeder selbst entscheiden könne, wie viel er von sich preisgeben möchte. Das Angebot reiche von Bildern des Oberkörpers oder der Füße über getragene Unterwäsche bis hin zu expliziten sexuellen Inhalten. Christian reagierte zunächst zurückhaltend auf die Möglichkeiten. "Da bekommt man doch einen Knacks", meinte er skeptisch. Ganz ausschließen wollte er eine Anmeldung aber offenbar nicht. "Ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich schau mir die Seite mal an", kündigte er an. Maurice war sich hingegen ziemlich sicher, dass sein Mitbewohner tatsächlich auf der Plattform landen könnte. "Ich schwöre dir, der macht das. Vielleicht ist das was für dich, du bist ja generell sehr offen. Dann kann das was werden", erklärte er überzeugt.

Wie aufgeschlossen Christian tatsächlich ist, machte er kurz darauf mit einem sehr persönlichen Geständnis deutlich. Der ehemalige Fußballprofi verriet seinen Mitbewohnern, dass er in der Vergangenheit bereits intime Erfahrungen mit Männern gesammelt habe. "Ich bin offen. Ich habe mit Männern was gehabt, zweimal in meinem Leben, das letzte Mal ist zwei Jahre her", erzählte er ganz unverblümt. Dass der Sportler auch über private Themen spricht, ist für seine Fans allerdings nichts Neues. Christian spielte während seiner Fußballkarriere unter anderem für den FC Bayern München und schaffte dort den Sprung in die Profimannschaft. Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn war er mehrfach in verschiedenen Reality-TV-Formaten zu sehen. Dabei gewährte er immer wieder Einblicke in sein Privatleben und sprach auch offen über seine finanziellen Schwierigkeiten.

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Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother" im Oktober 2026

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