Prinz Harry überschattet mit Interview Auftritt der Familie

Timing ist alles – und Prinz Harry (42) scheint ein Händchen dafür zu haben. Nur wenige Stunden bevor König Charles III. (77) am Dienstag auf Schloss Windsor ein Staatsbankett zu Ehren Omans ausrichtete, veröffentlichte GQ ein ausführliches Interview mit dem Herzog von Sussex. Darin schlug Harry sehr versöhnliche Töne an. Während Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) in Windsor ihren glamourösen Auftritt hinlegten, drehten sich die Schlagzeilen vor allem um Harrys Worte zum anhaltenden Familienkonflikt. Auf die Frage, ob er dem einst guten Verhältnis zu seinem Vater und seinem Bruder nachtrauere, antwortete der Herzog von Sussex schlicht: "Ja, natürlich." Zugleich betonte der Royal seinen Wunsch nach einer Annäherung: "Manche Leute wollen nicht, dass es funktioniert. Ich will, dass es funktioniert. Bei allem anderen, was gerade in der Welt passiert, ist das Wichtigste, sich zu versöhnen."

Fast zeitgleich hob Charles beim Staatsbankett ausgerechnet die Verbindung seines ältesten Sohnes William zum omanischen Kronprinzen Sayyid Theyazin hervor: "Unsere Verbindungen bedeuten uns sehr viel, und es hat mich besonders gefreut zu sehen, dass unsere Söhne, der Prinz von Wales und Seine Hoheit Sayyid Theyazin, gemeinsam die Schirmherrschaft für die 'Jewel of Arabia Expedition' übernommen haben." Der König hob außerdem hervor, wie wichtig ihm enge Bande über Generationen hinweg sind: "Es kann wohl kaum ein schöneres Symbol für Erfolg geben, als wenn eine lebendige Beziehung von einer Generation an die nächste weitergegeben wird." Während Charles, William und Kate bei dem offiziellen Empfang die Beziehungen zwischen Großbritannien und Oman in den Fokus rückten, sprach Harry über offene Wunden. "Die Narben bleiben für immer", stellte er gegenüber GQ klar.

Harrys Bemerkung, manche Menschen wollten keine Versöhnung, wurde vielfach als Anspielung auf William aufgefasst. Ein Sprecher des Herzogs ruderte zurück und stellte klar, die Aussage sei "absolut nicht als Seitenhieb gegen seinen Bruder oder irgendein anderes Mitglied seiner Familie gemeint" gewesen. Hinweise auf eine vorsichtige Annäherung an den Vater hatte es bereits nach Harrys Rückkehr nach Großbritannien gegeben. Vater und Sohn sollen zunächst etwa im Wochenrhythmus telefoniert haben. Themen waren demnach vor allem Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5), deren Schulalltag sowie mögliche Treffen mit dem König. Zu einem persönlichen Wiedersehen kam es den Berichten zufolge jedoch nicht. Nach einem angeblich hitzigen Telefonat soll der Austausch zuletzt wieder über einen Berater gelaufen sein. Harrys aktuelles Versöhnungsangebot fällt also in eine Phase, in der das Verhältnis zwischen ihm und Charles weiterhin als belastet gilt.

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Getty Images Prinz Harry am 18. September 2026 in Birmingham, England

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Getty Images Prinz William und Catherine, Prinzessin von Wales, treffen zum Staatsbankett auf Schloss Windsor ein