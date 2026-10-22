Promi-BB-Gia verrät, wie der Familienalltag mit Sido läuft

Georgina Stumpf und Sido (45) organisieren den Alltag mit ihrer gemeinsamen Tochter trotz räumlicher Distanz offenbar harmonisch. Nach dem Finale von Promi Big Brother sprach die Podcasterin im Joyn-Talk darüber, wie die Eltern ihre Zeit mit dem Mädchen planen. Einen starren Rhythmus scheint es nicht zu geben. Dennoch ziehen beide an einem Strang und versuchen, so viele Treffen wie möglich einzurichten: "Es läuft gut", fasste Gia die Lage gegenüber Joyn zusammen. Und weiter erklärte sie: "Aber wir wohnen natürlich in verschiedenen Städten. Deswegen ist es jetzt nicht so, dass die Kleine ihn dreimal die Woche sieht. Aber wir versuchen es immer, so viel es geht und so viel es auch sein Beruf mitmacht." Kalender gegen Kilometer – die beiden haben einen Weg gefunden.

Eine wichtige Stütze im Familienalltag ist für Gia ausgerechnet Sidos Ex-Frau Charlotte Würdig (48). Die beiden Frauen lernten sich kennen, als der Realitystar noch mit dem Musiker zusammen war. Nach Gias Schilderung verstanden sich die Frauen von Beginn an bestens. Als die Beziehung zu Sido zerbrach, wurde Charlotte schließlich zu ihrer engsten Vertrauensperson. "Als dann die Trennung kam, war sie natürlich meine Ansprechpartnerin Number One. Bei ihr war erstens alles sicher, zweitens hat sie genau dieselbe Scheiße durch", schilderte die Podcasterin im Joyn-Talk. Wie eng das Band zwischen den beiden tatsächlich ist, zeigte sich spätestens bei der Geburt: Charlotte stand Gia im Kreißsaal bei und durchtrennte sogar die Nabelschnur. "Also wir sind wirklich Family", betonte Gia über ihre Verbindung zur Moderatorin.

Als die gemeinsame Tochter Ende November 2024 zur Welt kam, waren Gia und Sido bereits kein Paar mehr. Schon vor einigen Monaten hatte die Podcasterin erklärt, dass es für die Treffen zwischen Vater und Kind keine festgelegten Wochentage gebe. Stattdessen werde die Betreuung flexibel an die jeweiligen Lebensumstände angepasst. Eine ganz neue Erfahrung war für sie dann der Einzug ins TV-Format: Während ihrer Teilnahme an "Promi Big Brother" musste Gia zum ersten Mal längere Zeit ohne ihr Kind auskommen. Diese Trennung sei ungewohnt gewesen, erzählte sie im Joyn-Talk, die Gespräche mit ihren Mitbewohnern hätten ihr aber geholfen, das Vermissen auszuhalten. Im Finale der 14. Staffel landete sie schließlich auf dem dritten Platz, hinter Sieger Maurice Dziwak (28) und Axel Schulz (57).

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Instagram / giageorgina Charlotte Würdig und Georgina Stumpf, Hosts von dem Podcast "Real Ex-Wives"

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Instagram / giageorgina Georgina Stumpf mit ihrer Tochter