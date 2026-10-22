Ticket-Boom: Kaulitz-Brüder knacken "Wetten, dass..?"-Rekord

Noch bevor Bill Kaulitz (37) und Tom Kaulitz (37) überhaupt auf der Wetten, dass..?-Bühne standen, haben sie schon einen Rekord aufgestellt: Für das Losverfahren um die begehrten Studiotickets meldeten sich innerhalb von nur zwei Stunden rund 78.000 Menschen an. Das bedeutet eine Premiere für die Kultshow, denn wie das ZDF auf Instagram mitteilte, gab es einen solchen Ansturm noch nie. Und noch haben alle die Chance: Wer ebenfalls dabei sein möchte, kann sich noch bis Freitag, den 23. Oktober, um 10 Uhr für die Verlosung registrieren. Die Zwillinge moderieren am 5. Dezember 2026 um 20:15 Uhr die erste Ausgabe der Sendung seit drei Jahren – live aus Halle an der Saale.

Für zusätzlichen großen Andrang könnte die mögliche Gästeliste sorgen. So wünscht sich Tom beispielsweise Travis Kelce (37) neben sich auf die berühmte Couch. Dass sein Wunsch in Erfüllung geht, möchte der Tokio Hotel-Star noch nicht ganz ausschließen. Die zwei sind immerhin stark an der Planung des Abends beteiligt. "Wir sitzen regelmäßig alle zusammen, besprechen unsere Wunschgäste oder auch Gäste, die wir nicht so gerne hätten", verriet Bill gegenüber 20 Minuten und ergänzte: "Bei manchen Gästen haben wir uns so festgebissen, weil wir die so gerne haben wollen, dass wir wirklich auch privat das Telefon rausholen und die bis zum Ende nerven, dass die uns besuchen kommen."

Je näher die Live-Premiere rückt, desto nervöser wird Bill: "Jetzt müssen wir es ja echt machen. Da bin ich schon echt aufgeregt langsam." Was den Auftritt vor einem großen Publikum angeht, sind die Brüder aber schon bestens geübt. Bevor es am 5. Dezember ins "Wetten, dass..?"-Studio geht, steht Ende Oktober der Start der neuen Tokio-Hotel-Tour an. "Wir haben irgendwie 18, 19 Shows und dann kommt 'Wetten, dass..?'. Das heißt, auf Publikum sind wir schon mal vorbereitet", meinte Tom.

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ZDF / Ariel Oscar Greith Bill und Tom Kaulitz, "Wetten, dass..?"-Moderatoren

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Getty Images Tokio Hotel, Dezember 2023

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ZDF/ Ariel Oscar Greith Bill und Tom Kaulitz