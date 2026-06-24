"Wetten, dass..?" bleibt bei nur einmal mit Kaulitz-Brüdern

Bill (36) und Tom Kaulitz (36) werden die Kultshow Wetten, dass..? nur ein einziges Mal moderieren. Das hat der Mann von Heidi Klum (53) jetzt in der Sendung "Bestbesetzung" auf Magenta TV klargestellt. Die Zwillinge übernehmen am 5. Dezember das Steuer der legendären Samstagabendshow und sollen damit für einen Generationswechsel bei dem Fernsehklassiker sorgen. Doch bei dieser einen Ausgabe soll es dann auch bleiben – und das sei laut Tom von Anfang an so geplant gewesen.

In dem Interview erklärte der Musiker die Beweggründe dahinter: "Leute, lasst uns eine Sendung machen, weil wir wollen natürlich auch weiterhin auf Tour gehen und uns auch anderen Sachen widmen." Trotz des begrenzten Engagements haben die Brüder durchaus hohe Erwartungen an den Abend – und peilen ambitionierte Einschaltquoten an. "Ich glaube, 40 Prozent sollten wir schon holen", sagte Tom. Das wäre ein Ergebnis auf dem Niveau von Kultmoderator Thomas Gottschalk, der die Show über Jahrzehnte geprägt hatte.

Schon vor wenigen Wochen klang durch, dass das ZDF mit Bill und Tom nicht einfach nur die nächste Ausgabe abhaken will. Showchef Oliver Heidemann versprach bei DWDL: "Mit den Tokio Hotel-Stars wird nichts wie immer sein." Gleichzeitig machte er klar, dass es kein Abriss wird, sondern eher ein frisches Update. "In jedem Fall ist es eine spannende Reise, die wir jetzt begonnen haben", sagte Oliver. Trotz "Facelift" sollten die Fans nicht auf die klassischen Zutaten verzichten müssen. Wetten, große Musik-Acts und prominente Gäste auf der Couch waren weiterhin fest eingeplant, am Ende sollte wie immer eine Wettkönigin oder ein Wettkönig gekürt werden.

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ZDF / Rankin/Serviceplan München Tom und Bill Kaulitz posieren

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz, Juni 2024

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Imago Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer von Tokio Hotel in Rust, April 2026