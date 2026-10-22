Unter Protest: König Charles eröffnet walisisches Parlament

König Charles III. (77) und Königin Camilla (79) sind bei einem wichtigen Termin in Wales auf deutlichen Widerstand gestoßen. Die beiden reisten vergangene Woche nach Cardiff, um die siebte Legislaturperiode des walisischen Parlaments feierlich zu eröffnen. Für den 77-jährigen Monarchen war es eine Premiere: Er leitete die Eröffnung des Senedd erstmals in seiner Rolle als König. Begleitet wurde der Staatsakt von militärischen Ehren und zahlreichen Traditionen. Das berichtet unter anderem die Bunte. Vor dem Parlamentsgebäude erwarteten Charles und Camilla jedoch zahlreiche Monarchiegegner sowie mehrere Polizeikräfte. Auf den Plakaten der Demonstrierenden waren Parolen wie "Nieder mit der Krone" und "Nicht mein König" zu lesen. Außerdem sangen sie Dafydd Iwans nationalistisches Volkslied "Yma o Hyd". Der walisische Titel bedeutet übersetzt "Wir sind immer noch hier" und verlieh dem Protest vor dem politischen Schauplatz zusätzlichen Nachdruck.

Auch politisch hatte der Termin es in sich. Charles traf erstmals offiziell auf Rhun ap Iorwerth, seit dieser das Amt des Ersten Ministers von Wales bekleidet. Seine Partei gewann im Mai erstmals die Wahl, setzt sich für die Unabhängigkeit des Landes ein und ist republikanisch geprägt. Gemeinsam mit dem Senedd-Vorsitzenden Huw Irranca-Davies begrüßte er das Königspaar und sprach mit Blick auf die Zeremonie von einem "neuen Kapitel" für die walisische Demokratie. Charles hielt Teile seiner Ansprache auf Walisisch. "Ich habe mich immer außerordentlich privilegiert und stolz gefühlt, eine so besondere Verbindung zu Wales zu haben, zu seiner Sprache, seiner Kultur und seiner Landschaft", sagte er laut BBC. Zudem betonte der König die enge Verknüpfung von Orten, Menschen, Kultur und Zugehörigkeit. Camilla setzte ebenfalls ein Zeichen: Die 79-Jährige trug einen roten Mantel von Fiona Clare, eine Filzbaskenmütze von Philip Treacy und eine Brosche in Form einer Lauchstange, eines Nationalsymbols von Wales.

Bereits in der Vergangenheit waren Besuche der Krone in Wales politisch heikel. Die Unabhängigkeitsbewegung und die republikanische Tradition des Landes sorgen immer wieder dafür, dass royale Auftritte nicht nur feierlich wahrgenommen werden. Charles hatte das Senedd zuletzt 2024 besucht. Diesmal traf sein öffentliches Bekenntnis zu Wales unmittelbar auf die lautstarke Ablehnung der Monarchie vor dem Gebäude. Innerhalb der Royal Family gehört der König ohnehin nicht zu den Beliebtesten: In der YouGov-Erhebung für das dritte Quartal 2026 äußerten sich 53 Prozent der Befragten positiv über ihn. An der Spitze der Rangliste steht seine Schwester Prinzessin Anne (76) mit 67 Prozent Zustimmung, dahinter folgen Prinzessin Kate (44) mit 64 Prozent und Prinz William (44) mit 62 Prozent.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III. hält bei der feierlichen Eröffnung des siebten Senedd in Cardiff eine Rede

Anzeige Anzeige

Imago König Charles III. und Königin Camilla verlassen die feierliche Eröffnung des siebten Senedd in Cardiff

Anzeige Anzeige

Imago König Charles III. und Königin Camilla hören Huw Irranca Davies bei der Eröffnung des Senedd zu