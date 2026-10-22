Zögert er? Kylie Jenner will Timothée Chalamet heiraten

Timothée Chalamet (30) und Kylie Jenner (29) sind seit gut drei Jahren ein Paar. Wie Page Six von einem Insider erfahren haben will, hat die Unternehmerin ihrem Partner bereits unmissverständlich mitgeteilt, dass sie sich eine Hochzeit wünscht. "Kylie ist bereit, sich zu verloben, und hat Timothée ziemlich deutlich gemacht, dass sie eine Ehe in ihrer Zukunft sieht", heißt es in dem Bericht. Der Schauspieler soll allerdings zurückhaltend sein, was das Thema angeht – nicht, weil ihm die Beziehung nicht wichtig wäre, sondern weil er sich mit einem Antrag schlicht noch Zeit lassen möchte. "Timothée liebt Kylie und ist sehr in ihre Beziehung investiert, aber er ist einfach noch nicht so weit", erklärte die Quelle weiter. Sollte Timothée demnächst tatsächlich auf die Knie gehen, wäre das dem Insider zufolge womöglich keine rein freiwillige Entscheidung. "Es besteht das Gefühl, dass er, wenn er in nächster Zeit einen Antrag machen würde, dies eher wegen des Drucks täte, den er verspürt, als weil er wirklich bereit ist", zitiert Page Six die Quelle.

Für zusätzliche Brisanz sorgt offenbar ein Vergleich innerhalb der Familie: Kylie leidet offenbar unter dem Gedanken daran, dass ihre ältere Schwester Kendall Jenner (30) sich vor ihr verloben könnte – und das, obwohl deren angebliche Romanze mit Jacob Elordi (29) deutlich jünger ist. Der Insider beschreibt zwei sehr unterschiedliche Dynamiken: Jacob sei bei Kendall "voll und ganz dabei", während es zwischen Kylie und Timothée weiterhin eine "eher lockere und unbeschwerte Dynamik" gebe. Konkrete Verlobungspläne wurden bislang von keinem der beiden Paare bestätigt. Ein Ultimatum habe Kylie, Mutter von zwei Kindern, ihrem Freund zudem nicht gestellt und auch keinen Ring eingefordert.

Die Spekulationen um Kendall und Jacob werden hingegen weiter angeheizt – so zuletzt bei der Academy Museum Gala in Los Angeles. Zunächst posierten die beiden dort getrennt vor den Fotografen, kamen anschließend aber zusammen und betraten das Museum nebeneinander. Im Laufe des Abends wurden sie mehrfach vertraut miteinander gesehen. Für Gesprächsstoff sorgte zudem ein Diamantring des Models aus der Panthère-de-Cartier-Kollektion – Jacob hatte bei der Oscarverleihung im März Schmuck aus derselben Linie getragen, allerdings in einer anderen Ausführung. Als Verlobungsbeweis genügt das allerdings noch nicht. Auch Kylie und Timothée zeigten sich zuletzt öffentlich als Paar: Bei den Critics Choice Awards im Januar richtete der Schauspieler nach seinem Sieg für "Marty Supreme" liebevolle Worte an seine Partnerin. "Und zum Schluss möchte ich meiner Partnerin seit drei Jahren danken. Danke für unser Fundament. Ich liebe dich. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Danke von ganzem Herzen", sagte er auf der Bühne.

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Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

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Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet beim Spiel der Eastern Conference Finals in Cleveland

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Instagram / seirinkan_official Kendall Jenner und Jacob Elordi in Tokio