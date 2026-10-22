Zwei Monate nach Tod wird Dolly Partons Haus neu vermietet

Knapp zwei Monate nach dem Tod von Dolly Parton (†80) am 25. August 2026 steht ihr einstiges Zuhause in Los Angeles wieder zur Verfügung: Das Haus im exklusiven Design District von West Hollywood ist erneut zur Miete ausgeschrieben. Wie aus dem Inserat von KW Los Angeles hervorgeht, steht die Immobilie an der Harland Avenue sofort zum Einzug bereit. Das 1923 errichtete Anwesen liegt im exklusiven Design District und umfasst auf rund 102 Quadratmetern zwei Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Günstig ist das Wohnvergnügen allerdings nicht: Für das frühere Heim der Countrymusiklegende werden monatlich 8.897 Euro verlangt. Obwohl das Haus inzwischen modernisiert wurde, finden sich darin weiterhin Details, die an seine berühmte frühere Bewohnerin erinnern. Im Wohnzimmer finden sich beispielsweise Schmetterlingsmotive – ein Symbol, das die Musikerin über Jahrzehnte hinweg begleitet hat. Damit trägt das ehemalige Zuhause noch heute sichtbare Spuren der Sängerin, obwohl es bereits vor einigen Jahren den Besitzer wechselte.

Zur Ausstattung gehören neue Edelstahlgeräte, Designerfliesen, eine eigene Waschküche und ein begehbarer Kleiderschrank. Der Wohnbereich ist offen gestaltet und lichtdurchflutet. Auch draußen bietet das Einfamilienhaus mehrere Rückzugsorte: Zu jedem Schlafzimmer gehört ein privater Balkon, außerdem gibt es eine großzügige Terrasse und einen Garten. Dort stehen an einem Brunnen verschiedene Statuen. Die Sängerin hatte das Haus im Jahr 2007 für eine Millionen Euro erworben. Sieben Jahre später brachte sie das Haus für 1,2 Millionen Euro auf den Markt. Tatsächlich wechselte es jedoch erst 2023 für eine Millionen Euro den Eigentümer. Zuletzt stand das Objekt im Juli 2026 für eine Monatsmiete von 10.681 Euro in den Anzeigen. Am 19. Oktober verschwand das Inserat, nur einen Tag später tauchte es zum reduzierten Preis von 8.897 Euro wieder auf.

Das Haus in West Hollywood war nur eine von vielen Immobilien, die Dolly gemeinsam mit ihrem Ehemann Carl Dean im Laufe ihres Lebens besaß. Der Großteil des Besitzes lag in Tennessee und Kalifornien – ihr Lebensmittelpunkt blieb dabei stets Tennessee. Dort gehörten Anwesen in Sevierville, Brentwood und Nashville zu ihrem Besitz. Weitere Immobilien befanden sich in Pigeon Forge sowie in den kalifornischen Orten West Hollywood, Idyllwild und Solvang. Zudem soll die Musikerin regelmäßig eine Wohnung an der Fifth Avenue in New York gemietet haben. Ihr Ehemann Carl war im März 2025 gestorben, nach fast 60 gemeinsamen Ehejahren. Die Musikerin selbst wurde 80 Jahre alt. Nach ihrem Tod im August dieses Jahres wurde sie neben ihrem Mann beigesetzt.

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Imago Dolly Parton bei ihrem Tribute an Porter Wagoner während der 23. Eröffnung von Dollywood in Pigeon Forge, 2008

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Getty Images Dolly Parton, November 2011

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Imago Dolly Parton mit Ehemann Carl Thomas Dean