Anna Heiser macht ihrem Gerald eine süße Liebeserklärung

Als ein Follower auf Instagram wissen wollte, ob Anna Heiser (36) noch einmal einen Mann aus Namibia kennenlernen und heiraten würde, ging es in ihrer Antwort gar nicht um das Land. Die Reality-TV-Bekanntheit stellte klar: "Naja, ich wollte nicht einfach einen namibischen Mann, sondern @gerald_r._heiser." Für sie zählt nicht, woher der Partner stammt, sondern wer er ist. Durch die direkte Markierung seines Profils richtete sie die Liebeserklärung auch ganz öffentlich an ihren Liebsten. Dass sie sich überhaupt öffentlich zu ihrer Beziehung mit ihrem Mann Gerald Heiser (41) äußert, hat bei ihr Tradition: Schon 2024 widmete sie Gerald ein Video, das die Höhepunkte ihrer Beziehung zeigte, und verstand es zugleich als Antwort auf Kritiker, die ihrer Ehe keine Zukunft gegeben hatten.

Anna, die sich aktuell beruflich umorientiert, setzte noch einen drauf: "Und meinetwegen könnte er auch aus der Antarktis kommen, ich würde mich immer wieder für ihn entscheiden." Zwei rote Herzen setzte sie hinter ihre Botschaft. Dazu gab es ein Foto von einem gemeinsamen Spaziergang. Gerald trägt darauf eine dunkelblaue Jacke und lächelt, während Anna neben ihm steht. Hinter den beiden sieht man Bäume und mehrstöckige Häuser. Dass sie sich auch rückblickend für ihn entscheiden würde, hatte Anna schon früher betont. Trotz des holprigen Starts sei es richtig gewesen, auf ihr Bauchgefühl zu hören, sagte sie gegenüber t-online, denn heute habe sie die kleine Familie, die sie sich gewünscht habe.

Die Geschichte von Anna und Gerald begann 2017 in der 13. Staffel von "Bauer sucht Frau". Nur fünf Monate später heirateten die beiden heimlich. 2018 folgten dann Feiern in Polen und Namibia. Dort wurden auch die Kinder Leon und Alina geboren. Dass es nicht immer rosig in ihrer Ehe läuft, verheimlicht Anna nicht. "Es war knapp, glaube ich. Ich glaube nicht, dass wir komplett den Respekt voreinander verloren haben", sagte sie damals auf Instagram. Mithilfe einer Paartherapie fand das Paar nach einer Krise zurück zueinander, auch wenn die Farm verkauft werden musste. Heute lebt die Familie in Annas Heimatland Polen.

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Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser im Oktober 2025 in Polen

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Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser, Ehepaar

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Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern, Juli 2025