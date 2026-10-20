Anna Heiser schreibt nach neun Jahren wieder Lebenslauf

Tag 2 der beruflichen Neuorientierung: Für Anna Heiser (36) beginnt der Neustart mit Papierkram. Seit neun Jahren hat die 36-Jährige keinen Lebenslauf mehr geschrieben. Jetzt sitzt sie mit Dutt, dunkler Brille und weißem Rippstrick-Rollkragenpulli am Laptop und nimmt ihre Instagram-Community mit. Doch schon der Einstieg gerät ins Stocken: Erst muss noch schnell die Nagelpflege erledigt werden, dann ist der Akku leer. Das LinkedIn-Passwort ist weg, und Anna fürchtet, sich damals mit einer längst vergessenen E-Mail-Adresse angemeldet zu haben. Im Hintergrund sieht man eine aufgerissene Wand mit freiliegenden Rohren, das Wasser ist abgestellt. Zwischen Skepsis, Frust und übertriebenen Grimassen arbeitet sie sich voran.

Je länger Anna am Dokument sitzt, desto grundsätzlicher werden ihre Zweifel. Was darf in einen Lebenslauf, und wie soll er aussehen? Die Erdbeerernte, eine ihrer früheren Tätigkeiten, würde sie am Ende wohl streichen. Ratschläge, auf verspielte Schriften zu verzichten, nerven sie sichtlich, denn eigentlich gefällt ihr ein farbenfrohes Layout besser. Mit ihrer Vergangenheit hat sie dagegen ihren Frieden gemacht: "Mein Lebenslauf ist alles andere als geradlinig, aber inzwischen bin ich froh darüber", schreibt sie zum Reel. Sie habe früh begriffen, was Geld wert ist und wie viel Arbeit dahintersteckt. Außerdem schäme sie sich für keinen ehrlichen Job. Jede Station habe sie etwas gelehrt. Offen bleibt, wohin das alles führen soll: "Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wohin mit all dieser Erfahrung."

Die Entscheidung, sich neu zu erfinden, hat Anna einige Tage vor dem Reel öffentlich gemacht. Sie will nicht länger vor allem von Social Media leben, sondern in einem "normalen" Beruf arbeiten. Dabei war ihr Netzwerk lange die Familienkasse: Noch 2024 hielt sie Kritikern entgegen, ihre Arbeit sei "unsere Existenzgrundlage". Den Wandel macht erst der Umzug von der Farm in Namibia nach Polen möglich, den die Familie 2025 nach dem Verkauf des Betriebs wagte. Ihr Mann Gerald Heiser (41) hatte dort schon nach rund anderthalb Monaten und ohne Polnischkenntnisse einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Welche Branche für Anna infrage kommt, ist noch offen.

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Instagram / annaheiser Anna Heiser schreibt ihren Lebenslauf

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Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser, Reality-TV-Bekannte

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Instagram / annaheiser Anna Heiser, "Bauer sucht Frau"-Bekanntheit