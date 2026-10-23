Anne Wünsche lässt Fans nach Höschen im Bällebad suchen

Anne Wünsche (35) sorgt bei ihrem Auftritt auf der Venus-Messe mit einer ungewöhnlichen Fanaktion für Aufsehen. Statt Autogrammen oder Selfies gab es für die Besucher eine Schatzsuche der etwas anderen Art: Sie durften nach einem Slip suchen, den Anne zuvor selbst versteckt hatte. Als Versteck diente ein Bällebad, das sich auf dem Dach einer auffälligen pinken Limousine befand. Vor den Augen der Besucher steckte sie das Höschen in ein durchsichtiges Tütchen und ließ es dann zwischen den bunten Bällen verschwinden. Die ganze Aktion hielt sie in einem Video auf ihrem TikTok-Kanal fest. Dort kündigte sie ihrer Community vorab vielversprechend an: "Ich verschenke etwas, was ich noch nie zuvor verschenkt habe."

Rund drei Stunden lang durchwühlten die Messebesucher das Bällebad auf dem Dach des Fahrzeugs, bevor schließlich jemand den versteckten Slip in den Händen hielt. Anne setzt auf der Venus generell nicht auf leise Töne: Die Influencerin hat nach eigenen Angaben den größten Stand angemietet und dafür 60.000 Euro in die Hand genommen. Zusätzlich dient die pinke Limousine mit dem Bällebad auf dem Dach als auffälliger Blickfang – übersehen kann man sie also kaum. In ihrem Clip ließ sie nun auch die Follower an ihrem Auftritt samt Slip-Aktion teilhaben, die nicht vor Ort dabei sein konnten.

Anne wurde als Reality-TV-Gesicht bekannt. Inzwischen ist sie vor allem als Social-Media-Star unterwegs. Auf Plattformen wie TikTok teilt sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag und überrascht ihre Community immer wieder mit neuen Ideen. Auch den Messebesuch und die Suche nach ihrem ungewöhnlichen Geschenk dokumentiert sie direkt für ihre Follower. Abseits solcher öffentlichen Termine hat Anne noch eine weitere wichtige Rolle: Die 35-Jährige ist Mutter von drei Kindern.

Anzeige Anzeige

Steffen Hafenmayer Anne Wünsche auf der VENUS, 2026

Anzeige Anzeige

Steffen Hafenmayer Anne Wünsche auf der VENUS, 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / anne.wuensche.offiziell_ Anne Wünsche, Influencerin