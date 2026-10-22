Anne Wünsche gibt über 60.000 Euro für Sex-Messe-Stand aus

Anne Wünsche (35) klotzt statt zu kleckern: Für ihren eigenen Stand auf der Erotikmesse Venus in Berlin nimmt die Creatorin satte 60.000 Euro in die Hand. Die Messe findet vom 22. bis zum 25. Oktober 2026 statt – für gerade einmal vier Tage investiert Anne damit eine Summe, die sonst eher große Marken für ihre Messeauftritte einplanen. Auf TikTok nimmt sie ihre Community mit hinter die Kulissen und zeigt, wie die Vorbereitungen für das aufwendige Projekt laufen. Ihr Stand soll zu den größten und ausgefallensten der diesjährigen Venus gehören. Statt eines schlichten Tresens mit Logo erwartet die Besucher ein aufwendig gestalteter Auftritt mit mehreren auffälligen Fotomotiven. Wer bei Anne vorbeischaut, soll also nicht nur ein Autogramm ergattern, sondern auch außergewöhnliche Schnappschüsse als Erinnerung mit nach Hause nehmen können.

Ein besonderer Hingucker ist eine pinke Limousine, die Annes Team eigens für den Messeauftritt organisiert hat. Darin können die Besucher vor Ort Fotos machen. Doch damit nicht genug: Auf dem Dach des Wagens befindet sich zusätzlich ein Whirlpool – allerdings nicht mit Wasser, sondern mit bunten Bällen gefüllt. Von ihrem Konzept ist die Influencerin selbst mehr als überzeugt. "Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde behaupten, wir haben damit den krassesten Stand überhaupt auf der Venus", erklärt sie auf TikTok. Auch modisch möchte Anne offenbar für Aufsehen sorgen: Für ihren Messeauftritt kündigt sie ein völlig verrücktes Outfit an. Wie genau ihr Look aussehen wird, verrät sie vorab allerdings nicht. Ihre Fans müssen sich also bis zum Start der Venus gedulden, um zu sehen, in welchem Outfit sie an ihrem Stand für Aufsehen sorgen will.

Bekannt wurde Anne als Social-Media-Star und durch ihre Rolle bei Berlin - Tag & Nacht. Auf ihren Kanälen nimmt sie ihre Community regelmäßig mit durch ihren Alltag – aktuell auch bei den Vorbereitungen für ihren kostspieligen Auftritt auf der Venus. Auf TikTok dokumentiert sie Schritt für Schritt, welcher Aufwand hinter dem Projekt steckt und was alles erledigt werden muss, damit ihr Stand pünktlich zur Messeeröffnung fertig ist. Abseits ihrer Tätigkeit als Creatorin ist Anne dreifache Mutter. Die Venus gehört zu den bekanntesten Erotikmessen Europas und findet traditionell in Berlin statt. Neben Herstellern und Händlern präsentieren sich dort regelmäßig auch Darstellerinnen und Darsteller sowie Internetpersönlichkeiten, die ihre Fans persönlich treffen. Für viele Creator ist die Messe daher ein fester Termin im Kalender – Anne setzt in diesem Jahr allerdings auf einen besonders aufwendigen Auftritt.

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Imago Anne Wünsche auf der Venus 2025 in Berlin

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, April 2026

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Imago Anne Wünsche bei einer Geburtstagsfeier im Ballhaus Berlin am 10.08.2026