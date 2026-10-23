Das lieben Prinz Harrys Kinder an ihrem neuen Leben in UK

Nachdem die Familie aus Montecito nach Großbritannien gezogen ist, teilt Prinz Harry (42) nun private Details über das neue Leben seines Nachwuchses. Gegenüber GQ verriet der Herzog von Sussex, dass sich Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) schon wunderbar eingewöhnt haben und regelrecht begeistert von ihrer neuen Schule sind. Dem siebenjährigen Archie und der fünfjährigen Lilibet helfe vor allem die Nähe zu Freunden, der Familie und Gleichaltrigen beim Einleben. Laut Harry tragen besonders die regelmäßigen Verabredungen zum Spielen dazu bei, dass sich die Kinder rundum wohlfühlen. "Es war schön, Freunden, der Familie, Freunden von Freunden und auch ihren Kindern nahe zu sein – und endlose Spieltreffen haben zu können, die unseren Kindern wirklich dabei helfen, sich einzuleben", schilderte er in dem Gespräch. Der Royal lebt inzwischen gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan (45) und den beiden Kindern wieder in seiner alten Heimat.

Es erfüllt den Herzog von Sussex mit großem Stolz, dass Archie und Lilibet nun in Großbritannien zur Schule gehen. Das dortige Bildungssystem unterscheide sich nämlich stark von ihren bisherigen Erfahrungen in den USA. Für Harry ist es ein echter Gewinn, dass seine Kinder schon in jungen Jahren die Chance haben, zwei verschiedene Kulturen kennenzulernen und zu vergleichen. Ein weiterer Beweggrund für den Umzug war seine eigene Geschichte: Er verspürt den tiefen Wunsch, seinem Nachwuchs die Stätten seiner eigenen Jugend zu zeigen und ihnen die unbeschwerten Momente seiner Kindheit nahezubringen. Dass nicht alle Fächer bei seinem Sohn gleichermaßen beliebt sind, verriet der Herzog bei einem Termin in Nottingham: "Mein Sohn drehte sich zu mir um und sagte: 'Kann ich auf eine Schule gehen, an der es keine Mathematik gibt?'" Seine Antwort: "Gibt es nicht." Ausgerechnet Mathe sei dann die allererste Stunde an der neuen Schule gewesen.

Nach sechs Jahren in den USA setzten Harry und Meghan ihren geplanten Umzug im August 2026 in die Tat um. Seitdem hat die vierköpfige Familie ihr neues Zuhause auf einem privaten Anwesen im Londoner Umland bezogen. Um ihre Sicherheit zu gewährleisten, bleibt die genaue Adresse streng geheim. Dieselbe Diskretion gilt für den Namen und den Standort der Schule ihrer Kinder. Dass diese Vorsichtsmaßnahmen bitter nötig sind, zeigte sich direkt zu Beginn: Nach nur zwei Tagen mussten Archie und Lilibet die erste Schule in der Nähe ihres Wohnorts wieder verlassen und auf eine andere Einrichtung wechseln, da akute Sicherheitsbedenken aufkamen. Ein Sprecher des Paares erklärte dazu im September: "Die Entscheidung, die Schule der Kinder zu wechseln, wurde nach einem Gespräch mit dem Sicherheitsteam der Familie über die praktischen Aspekte der bisherigen Regelung getroffen." Zugleich betonte er, dass Harry und Meghan den Lehrkräften und Angestellten für ihre Zuwendung und ihren Einsatz sehr dankbar seien.

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinzessin Lilibet, Prinz Archie und Prinz Harry laufen

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Nottingham, Oktober 2026