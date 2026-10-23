Diese Stars nehmen am WWM-Prominentenspecial teil

Bei "Wer wird Millionär?" steht wieder eine Sonderausgabe mit prominenten Ratefreunden an: Am Donnerstag, den 19. November, bittet Günther Jauch (70) um 20:15 Uhr bei RTL vier bekannte Gesichter auf den heißen Stuhl. Wie der Sender mitteilte, stellen sich Moderatorin Sophia Thomalla (37), Let's Dance-Juror Joachim Llambi (62) sowie die Comedians Felix Lobrecht (37) und Carolin Kebekus (46) den kniffligen Fragen. Der Abend ist Teil des RTL-Spendenmarathons – und damit gilt eine andere Regel als bei der regulären Sendung. Im Gegensatz zu den normalen Ausgaben behalten die Prominenten den Gewinn nicht für sich. Alle Erlöse werden stattdessen für Kinderhilfsprojekte gespendet. Dadurch steigt der Nervenkitzel auf dem Ratestuhl erheblich: Wer eine falsche Antwort gibt, verspielt kein privates Geld, sondern verringert direkt die Spendensumme.

Drei der vier Prominenten sind alte Hasen im Studio: Sophia quizte schon 2019 mit und holte damals starke 125.000 Euro für "Ein Herz für Kinder". Exakt dieselbe Summe räumte Carolin bei ihrem Auftritt 2015 ab. Joachim war ebenfalls schon am Start – 2013 allerdings nicht solo, sondern im Trio mit seinen "Let's Dance"-Kollegen Motsi Mabuse (45) und Jorge González (59). Gemeinsam sicherten sie 64.000 Euro für ein Tanzprojekt. Für Felix ist es hingegen offenbar die Premiere als Kandidat. Ambitionen in Richtung der Sendung hatte der Comedian allerdings schon im Dezember 2025 erkennen lassen. In seinem Podcast "Gemischtes Hack" scherzte er gemeinsam mit Tommi Schmitt (37) über den Posten des Gastgebers: "Ich bewerbe mich hiermit um das Amt des Günther Jauch." Wie viel Geld am Ende zusammenkommt, hält RTL bis zur Ausstrahlung noch unter Verschluss.

Für echtes Gänsehaut-Feeling sorgte die Folge mit Sophia: Mitten in der Aufzeichnung im Kölner Studio gab es eine Live-Schalte nach New York zu ihrem Partner Alexander Zverev (29). Der Tennisprofi hatte erst gut 18 Stunden zuvor die US Open gewonnen! Wegen eigener Jobs konnte Sophia beim großen Finale nicht im Stadion dabei sein. Stattdessen hatte sie das entscheidende Match notgedrungen, aber in bester Gesellschaft mit Günther Jauch am Flughafen gestreamt. In der Schalte zeigte sich der Gastgeber neugierig und erkundigte sich bei dem Sportler unter anderem danach, ob dieser nach seinem Sieg überhaupt schon zum Schlafen gekommen sei. Das Prominentenspecial gehört seit Jahren zu den festen Bestandteilen des RTL-Spendenmarathons, bei dem der Sender über mehrere Stunden Gelder für wohltätige Zwecke sammelt.

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RTL Günther Jauch, November 2025

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Imago Felix Lobrecht, Comedian

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Getty Images Sophia Thomalla, Moderatorin