Kinderpornografie-Verdacht: Herzogin Meghans Vater angezeigt

Gegen Thomas Markle Sr., den Vater von Herzogin Meghan (45), stehen offenbar schwere Vorwürfe im Raum. Wie The Sun berichtet, soll die Polizei der Philippinen wegen mutmaßlicher Darstellungen sexualisierter Gewalt an Kindern gegen den 82-Jährigen ermitteln. Aufgefallen sein sollen die verdächtigen Aufnahmen ausgerechnet seinem Sohn Thomas Markle Jr. (60) Dieser habe das Material im dortigen Haus seines Vaters entdeckt – verstaut in vier großen Kisten. Anschließend habe er sich an die Behörden gewandt. Nach seiner Schilderung gegenüber dem Blatt soll es sich um "Hunderte, wenn nicht Tausende" Bilder handeln. Thomas Sr. reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Auch Thomas Jr. sowie die Vertreter von Meghan und Prinz Harry (42) äußerten sich gegenüber dem Portal vorerst nicht zu den Berichten.

Den Angaben zufolge bereiten die Ermittler derzeit die Sicherstellung des mutmaßlichen Beweismaterials vor und untersuchen den Fall. Thomas Jr. soll sich darüber hinaus an das FBI gewandt haben – laut OK! wird auch dort eine eigene Untersuchung erwartet. Nach Aussage des Sohnes sei das mutmaßlich illegale Material zwischen persönlichen Familienerinnerungen aufbewahrt worden. Entdeckt worden seien die Kisten, weil sie im Haus zurückgeblieben waren: Der Vater der Herzogin von Sussex hatte die Unterkunft im Mai verlassen müssen, nachdem er einen Schlaganfall erlitten hatte.

Zwischen Meghan und ihrem Vater herrscht seit Jahren Funkstille. Eine der Herzogin nahestehende Quelle stellte gegenüber The Sun nun einen Zusammenhang zwischen den Vorwürfen und dem Kontaktabbruch her: "Vielleicht verstehen die Menschen jetzt endlich, warum sie seit 2018 nichts mehr mit ihrem Vater zu tun hat." Der Hinweis an die Behörden stammt aus dem engsten Familienkreis – Thomas Jr. ist nicht nur der Sohn von Thomas (82) Sr., sondern auch der Halbbruder von Meghan. Die ehemalige Schauspielerin ist seit 2018 mit Prinz Harry verheiratet. Sie haben zwei gemeinsame Kinder. Von ihrem Vater und weiteren Mitgliedern der Markle-Familie lebt sie seit längerer Zeit getrennt.

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Thorpe/MEGA Thomas Markle Sr., Vater von Herzogin Meghan

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Getty Images Herzogin Meghan beim Besuch des Royal Children's Hospital in Melbourne

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