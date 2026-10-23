König Haakon spricht über Mette-Marits fragile Gesundheit

Beim feierlichen Dinner im Schloss, zu dem das norwegische Königshaus die Parlamentarier des Stortings und die Regierung eingeladen hatte, blieb ein Stuhl unbesetzt: Königin Mette-Marit (53) war nicht gekommen. König Haakon (53) sprach das in seiner Tischrede offen an, wie Svensk Dam berichtet. Die Königin befindet sich nach ihrer Lungentransplantation im Sommer weiterhin in der Genesungsphase. "Sie wäre heute Abend sehr gerne hier bei uns gewesen, muss sich aber nach ihrer erfolgreichen Lungenoperation im Sommer erholen", erklärte Haakon seinen Gästen. "Das erste Jahr nach einem so umfassenden Eingriff ist ziemlich fragil – das hat sie in den vergangenen Wochen zu spüren bekommen. Aber wir sind alle sehr dankbar, dass es vorangeht. Denn das tut es glücklicherweise."

Haakon trug einen Gruß seiner Frau vor. "Sie hat mich gebeten, Grüße auszurichten und für all die herzliche Fürsorge zu danken", richtete er laut Svensk Dam aus. Es ist nicht das erste Mal, dass Mette-Marit seit dem Eingriff bei einem Familientermin fehlte. Auch ihr Sohn Sverre Magnus saß nicht mit am Tisch, er hat in Lissabon ein Bachelorstudium in Business Management aufgenommen. Haakon blickte in seiner Rede außerdem auf die Monate seit dem Tod seines Vaters, König Harald V. (†89), zurück. "Wir haben gemeinsam eine besondere Zeit durchlebt – sowohl als Familie als auch als Land", sagte er. "Wir sind zutiefst dankbar für die Fürsorge und das Mitgefühl, die uns aus ganz Norwegen erreicht haben – auch von Ihnen, den Abgeordneten und der Regierung."

Noch eine ganze Weile wird die Erholung der Königin den Rhythmus des Paares prägen. Mette-Marit widmet sich derzeit ganz ihrer Reha und wird voraussichtlich bis zum Sommer 2027 keine offiziellen Aufgaben für das Königshaus übernehmen. Haakon muss deshalb in den nächsten Monaten viele Termine allein wahrnehmen. Auch insgesamt fällt der Kalender der Royals in der kalten Jahreszeit eher dünn aus, denn weder größere Auslandsreisen noch Staatsbesuche sind vorerst geplant. Neben der Genesung der Königin beschäftigt die Familie vor allem der Wandel nach dem Tod von König Harald. Seit Haakon den Thron bestiegen hat, ist am Hof zudem vieles neu geordnet worden.

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Dusan Reljin, The Royal Court Königin Mette-Marit und König Haakon VIII.

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Getty Images Königin Mette-Marit und König Haakon VIII grüßen vom Balkon des Königspalasts in Oslo

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Getty Images Die Weihnachtskarte der norwegischen Royals, Dezember 2024