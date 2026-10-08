Nach Lungentransplantation: Mette-Marit macht ein Jahr Pause

Für Königin Mette-Marit (53) stehen vorerst keine offiziellen Termine an. Nach ihrer Lungentransplantation konzentriert sich die norwegische Königin in den kommenden Monaten auf ihre Rehabilitation und wird voraussichtlich bis zum Sommer 2027 nicht am offiziellen Programm des Königshauses teilnehmen. Das teilte der norwegische Hof am Mittwoch in einer offiziellen Mitteilung mit. Auch die norwegische Tageszeitung VG berichtet über die geplante Auszeit. Für König Haakon VIII. (53) bedeutet das eine längere Phase ohne seine Ehefrau bei öffentlichen Auftritten. Auch der übrige Terminkalender des Königshauses fällt in den kommenden Monaten zurückhaltender aus. Größere Auslandsreisen und Staatsbesuche sind laut dem Hof im Herbst und Winter nicht vorgesehen. Als Grund werden unter anderem die Veränderungen nach dem Thronwechsel genannt, die zunächst Zeit für interne Prozesse beanspruchen.

Trotz ihrer schweren Erkrankung war Mette-Marit zuletzt noch bei der Trauerfeier für ihren Schwiegervater König Harald V. (†89) zu sehen. Der Monarch war am 28. August 2026 im Alter von 89 Jahren gestorben. An der Vereidigung ihres Mannes und seiner ersten feierlichen Parlamentseröffnung als König nahm die Königin dagegen nicht teil. Bereits 2018 war bei Mette-Marit eine chronische Lungenfibrose festgestellt worden, die mit einer zunehmenden Vernarbung des Lungengewebes und Atembeschwerden einhergeht. Nachdem sich ihr Gesundheitszustand im Frühsommer 2026 deutlich verschlechtert hatte, wurde sie Anfang Juni auf die Warteliste für ein Spenderorgan gesetzt. Mitte Juni folgte schließlich die Lungentransplantation. Die nun geplante lange Rehabilitationszeit soll ihr die notwendige Erholung nach dem Eingriff ermöglichen.

Für Haakon VIII. verändert sich damit auch der Alltag als König. Seine Ehefrau fällt für längere Zeit bei offiziellen Terminen aus, während Tochter Ingrid Alexandra (22) ebenfalls eigene Pläne verfolgt. Zwar begleitete die Kronprinzessin ihren Vater zuletzt bei wichtigen Anlässen, im Februar 2027 will sie jedoch nach Australien zurückkehren. Dort studiert sie seit mehr als einem Jahr an der Universität Sydney und absolviert derzeit ein Austauschsemester an der Universität Oslo. Einen solchen Wandel hat es im norwegischen Königshaus bereits gegeben: Haakons Eltern Harald und Sonja (89) absolvierten zahlreiche Termine gemeinsam und traten häufig als Paar auf. Haakon dürfte dagegen in den kommenden Monaten verstärkt allein im Mittelpunkt stehen. Für den Hof ist die längere Abwesenheit von Mette-Marit zumindest planbar, sodass sich die Termine entsprechend darauf abstimmen lassen.

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit, Norwegischer Verfassungstag bei der Kinderparade in Skaugum am 17. Mai 2026

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Imago Kronprinzessin Mette-Marit bei der Feier zum Nationalfeiertag in Skaugum, Mai 2026

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Getty Images König Haakon und Königin Mette-Marit bei der Trauerfeier für Prinzessin Astrid in Oslo