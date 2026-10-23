Liebesgerüchte um Gaby: Das sagt Oliver Pocher selbst dazu

Seit Wochen kursieren Gerüchte über eine angebliche Liaison zwischen Oliver Pocher (48) und Realitystar Gabriela "Gaby" Alves. Nun hat sich der Comedian in seinem Podcast "Patchwork Boys" erstmals ausführlicher dazu geäußert – allerdings ohne ein klares Ja oder Nein. Im Gespräch mit seinem Podcastpartner Pietro Lombardi (34) stellte er zunächst einmal eines klar: "Mein Beziehungsstatus ist Single. Ist einfach so und wird auch so bleiben. Ich bin in niemanden verliebt oder irgendwas anderes." Ob es zwischen ihm und der 25-Jährigen wirklich zu mehr gekommen ist, wollte der Moderator nicht verraten. Den kursierenden Gerüchten begegnet er nach eigenen Angaben allerdings mit einer gehörigen Portion Humor: "Ob da was dran ist oder nicht, für mich ist es Entertainment." Pietro zeigte sich deutlich überzeugter, wie BILD berichtet, und stellte fest: "Ihr habt euch safe getroffen." Die genauen Details möchte Oliver seinem Freund offenbar lieber unter vier Augen verraten als vor laufenden Mikrofonen.

Anlass für das Gespräch war Pietros Besuch bei "Fame Fighting", wo Gaby im Ring eine Niederlage kassierte. Oliver kommentierte das mit einem augenzwinkernden Seitenhieb: "Meine Liebe hat auf die Schnauze bekommen." Zugleich machte der fünffache Vater deutlich, dass er sich nicht über sein Liebesleben definiere. Die entsprechenden Gerüchte würden ohnehin meist von anderen verbreitet. Auch welchen beruflichen Weg eine Frau eingeschlagen habe, sei für ihn nicht entscheidend, erklärte er im Podcast "Patchwork Boys": "Mir ist es grundsätzlich egal, ob jemand bei OnlyFans ist, Reality macht oder irgendwas anderes. Ich bin erstmal zu jedem grundsätzlich nett." Ein eindeutiges Dementi lieferte der Comedian damit erneut nicht. Pietro merkte lediglich an, dass er Gaby bislang nicht in der gemeinsamen Männer-WG gesehen habe.

Ins Rollen gebracht wurden die Spekulationen aus Gabys Umfeld. Ihre Freundin Marlisa Rudzio (37) hatte am Rande von "Fame Fighting" gegenüber BILD über den mutmaßlichen Mann an Gabys Seite gesagt: "Wenn ich seinen Namen nenne, würde ihn wirklich jeder kennen. Ich sage sogar: Ganz Deutschland kennt ihn." Zuvor war die Influencerin im Podcast "Truth or Trash" gefragt worden, wer der berühmteste Mann sei, mit dem sie im Bett war. Ihre Antwort damals: "Kann ich nicht sagen." Viel mehr verriet sie zunächst nicht: Der Mann sei blond und komme aus Deutschland. Diese wenigen Angaben reichten aus, um bei vielen Fans Oliver Pocher ins Spiel zu bringen. Die vermutete Verbindung zwischen dem Comedian und der deutlich jüngeren Reality-TV-Bekanntheit löste in den sozialen Netzwerken prompt überraschte Reaktionen und zahlreiche Diskussionen aus. Schon vor einigen Wochen hatte BILD ihn mit den Gerüchten konfrontiert, damals reagierte er nur mit einem Schmunzeln.

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Imago Oliver Pocher lächelt, November 2025

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Coldrey, James Oliver Pocher und Pietro Lombardi, März 2017 in Berlin

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Imago Oliver Pocher beim Hannover 96 Renntag, Mai 2026