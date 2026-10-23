Lily Allen packt über schlüpfrige Entspannungsmethoden aus

Nach einem Konzert erst mal runterkommen – dafür hat Lily Allen (41) eine ganz eigene, durchaus pragmatische Methode gefunden. Die Sängerin ist derzeit mit ihrer "West End Girl"-Tour unterwegs und greift in den ruhigen Momenten abseits der Bühne am liebsten zu S*xspielzeug, um den Alltagsstress hinter sich zu lassen. Passend dazu bringt die gewiefte Britin gemeinsam mit einer Erotikmarke erneut eine eigene Kollektion heraus, die direkt von ihrem Song "Pussy Palace" inspiriert ist. Im Rahmen der Promotion erklärte sie, dass die Tour der perfekte Zeitpunkt für die Linie war, da die Toys im Tourbus für pure Entspannung sorgten. "Alles, was mein Gütesiegel 'Love, Lily' trägt, wurde ausprobiert und getestet", betonte die zweifache Mutter laut Female First bezüglich ihres Engagements.

Zur neuen Reihe gehören neben fünf Sexspielzeugen auch ein Adventskalender sowie die feste Überzeugung, dass Masturbation die ultimative Form der Selbstfürsorge darstellt. Solche Produkte könnten schließlich dabei helfen, den eigenen Körper besser kennenzulernen, weshalb Lily dabei auch keinerlei Raum für Scham sieht. Während sie im privaten Bereich also bestens versorgt ist, läuft es auf der Konzertbühne derzeit deutlich weniger rund. Kurz nach den Neuigkeiten rund um ihre Kollektion musste die Sängerin ihren Auftritt in Auckland wegen einer heftigen Virusinfektion wenige Stunden vor Beginn absagen. "Ich hatte mich wirklich darauf gefreut, euch alle zu sehen, und bin völlig am Boden zerstört, euch enttäuschen zu müssen", wandte sie sich via Instagram an ihre Fans.

Alle Tickets sollen nach der abrupten Absage vollständig erstattet werden, während Lily auf eine baldige Rückkehr nach Neuseeland hofft. Der Kontrast zwischen den glamourösen Sex-Toy-Schlagzeilen und dem schnöden Krankenlager könnte für die Britin kaum größer sein. Doch während die Viren ihren Körper vorerst lahmlegen, bleibt zumindest die Begeisterung der Community für ihre erotischen Ambitionen ungebrochen. Von prominenten Freunden bis hin zu treuen Anhängern erntet die kreative Künstlerin viel Lob für ihre offene Art. "Es hat so viele körperliche und emotionale Vorteile, uns selbst und für uns selbst zu erkunden – das ist nichts Egoistisches", fasste sie ihre Philosophie treffend zusammen.

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Instagram / lilyallen Lily Allen, Sängerin

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Getty Images Lily Allen bei den CFDA Fashion Awards

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Getty Images Lily Allen bei den Fashion Awards 2025 in London