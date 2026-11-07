Nach Trennung: Lily Allen packt auf Bühne Sexspielzeug aus

Lily Allen (41) macht die Trennung von ihrem Ex-Mann David Harbour (51) bei ihrer "West End Girl"-Tour zum emotionalen Bühnentheater. Während ihres Konzerts am Montag in Sydney kniet die britische Sängerin beim Song "Pussy Palace" auf einem Bett, wie Daily Mail berichtet. Vor ihr steht eine Einkaufstasche, aus der sie nacheinander mehrere Sexspielzeuge hervorholt. Die Szene greift den Inhalt des Liedes auf: Darin besingt Lily eine geheime Wohnung, die der Stranger Things-Schauspieler während ihrer Ehe in New York unterhalten haben soll. "Etwas fühlt sich nicht richtig an", singt die 41-Jährige bei ihrer Darbietung. Auch optisch setzte die Musikerin ein Ausrufezeichen. Sie trug ein rosafarbenes Croptop aus Fell und dazu passende Hotpants aus Leder. So verband sie ihre persönliche Trennungsgeschichte mit einem bewusst freizügigen Look.

Das Album "West End Girl" präsentiert Lily dabei nicht im Stil eines gewöhnlichen Popkonzerts. Stattdessen verwandelt sie die rund 45-minütige Trackliste in ein zusammenhängendes Livetheater, das lediglich von kurzen Kostümwechseln und Szenenübergängen unterbrochen wird. Mehrere wohnungsähnliche Kulissen bilden den Schauplatz der erzählten Ehekrise. Dazu gehört auch ein Schlafzimmer, das mit einem Bett, einer Chaiselongue und intimen Requisiten ausgestattet ist. Während der gesamten Aufführung bleibt die Musikerin in ihrer Rolle und führt das Publikum durch die Geschichte ihres Albums: von der ersten Konfrontation über eine offene Beziehung bis hin zum Liebeskummer danach. Einen Mitschnitt der Szene mit den Sexspielzeugen teilte die "Smile"-Interpretin anschließend selbst auf Instagram. Dazu schrieb sie provokant: "Gefällt euch das??"

Lily und der "Stranger Things"-Schauspieler hatten sich 2019 über die exklusive Datingapp Raya kennengelernt. Rund vier Jahre lang waren die beiden verheiratet. David hatte sich bereits zu dem Projekt seiner Ex-Frau geäußert. Der Schauspieler erklärte, dass er Lilys Ausdruck respektiere. Gleichzeitig stellte er klar, dass die in den Liedern geschilderte Version ihrer gemeinsamen Beziehung nicht mit seiner eigenen Erfahrung übereinstimme. Für Lily markierte "West End Girl" ihr musikalisches Comeback und entwickelte sich zu einem sehr persönlichen Projekt. Zum ersten Jahrestag der Veröffentlichung blickte die Sängerin im vergangenen Monat auf Instagram auf die Zeit seit dem Erscheinen zurück. "Ein Jahr 'West End Girl' ... Danke, dass ihr dieses Album liebt und mich auf dieser Reise begleitet. Was für ein Traum es war. X", schrieb sie an ihre Fans.

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Getty Images Lily Allen bei den Shockwaves NME Awards 2010 in der Brixton Academy, London

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Getty Images David Harbour und Lily Allen, März 2022

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