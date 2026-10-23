Nach Kampf gegen Laurenz: Gigi Birofio gesteht seinen Fehler

Nach seinem Auftritt bei Fame Fighting 4 zeigt sich Luigi Birofio (27) plötzlich von einer ganz anderen Seite. Nur sechs Tage nach seinem Boxkampf gegen Laurenz Pesch (25) äußerte sich der Realitystar in einer Instagram-Fragerunde überraschend versöhnlich über seinen ehemaligen Kontrahenten. Dabei gab Gigi sogar zu, mit seinem Verhalten über die Stränge geschlagen zu haben. "Wenn ich ehrlich bin, habe ich gar kein Problem mit dem. Also, ich weiß, ich habe eine Scheiße gebaut", gestand er offen. Gleichzeitig erklärte er, dass gegenseitige Provokationen für ihn zum Showgeschäft dazugehören und vor einem Kampf für Aufmerksamkeit sorgen sollen. Doch nicht nur Laurenz war Thema der Fragerunde. Auch auf eine aktuelle Kampfansage von Ediz kam Gigi zu sprechen und deutete an, dass er sich an solche Herausforderungen mittlerweile gewöhnt habe.

Warum er vor dem Duell mit Laurenz so heftig ausgeteilt hatte, erklärte Gigi seinen Followern ebenfalls. Für den Realitystar steht dabei vor allem eines im Vordergrund: möglichst viel Aufmerksamkeit für seine Kämpfe zu erzeugen. "Egal, was ich mache, ich würde dafür sorgen, dass es zum Main Event wird, auch wenn ich manchmal eklige und böse Sachen sage. Aber die Zahlen sprechen für sich", betonte er. Ob er sich nach dem Boxkampf persönlich mit Laurenz ausgesprochen hat, verriet er allerdings nicht. Weniger versöhnlich reagierte Gigi auf die Kampfansage von Ediz. Sichtlich genervt erklärte er, dass solche Herausforderungen für ihn längst nichts Ungewöhnliches mehr seien, da Inhalte mit ihm regelmäßig viral gingen. Gleichzeitig kritisierte er, dass Ediz als erfahrener Kampfsportler seiner Meinung nach gezielt schwächere Gegner herausfordere. Dieses Verhalten bezeichnete Gigi als schwach. Ob die beiden tatsächlich gegeneinander antreten werden, blieb offen.

Das Aufeinandertreffen der beiden Realitystars hatte allerdings eine längere Vorgeschichte. Gigi und Laurenz waren früher eng befreundet, bis ein folgenschwerer Vertrauensbruch ihre Freundschaft zerstörte: Laurenz' damalige Freundin Brenda Brinkmann (23) hatte ihn mit Gigi betrogen. Bei "Fame Fighting 4" in der Essener Grugahalle standen sich die einstigen Kumpels schließlich als Gegner im Cruisergewicht gegenüber. Um das vereinbarte Gewichtslimit einzuhalten, hatte Gigi im Vorfeld sogar zehn Kilogramm abgenommen. Im Ring musste der Italiener jedoch eine deutliche Niederlage einstecken, denn Laurenz entschied den Hauptkampf durch Knockout für sich und verließ den Ring als Sieger. Dass Gigi nun einräumt, mit seinen Aussagen zu weit gegangen zu sein, kommt damit nur wenige Tage nach dem sportlichen Rückschlag gegen seinen früheren Freund.

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Imago Luigi Birofio und Laurenz Pesch bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 4 im Atlantic Hotel Essen

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Imago Gigi Birofio beim Fame Fighting 4 in der Grugahalle Essen, 17. Oktober 2026

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Imago Laurenz Pesch bei "Fame Fighting", 2026