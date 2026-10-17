Gigi Birofio vs. Laurenz Pesch: Er gewinnt den Hauptkampf

Der letzte Kampf des Abends bei Fame Fighting 4 versprach besonders spannend zu werden: In der Essener Grugahalle trafen Gigi Birofio (27) und Laurenz Pesch (25) im Cruisergewicht aufeinander. Mit dem Duell trugen die beiden Realitystars ihren persönlichen Streit im Ring aus, der weit über eine bloße Rivalität bei diesem Event hinausging. Schließlich waren die beiden einst eng befreundet, bis ein Vertrauensbruch rund um Laurenz' damalige Beziehung ihre Freundschaft zerstörte. Für den Kampf hatte Gigi einiges auf sich genommen und im Vorfeld ganze zehn Kilogramm abgenommen, um das vereinbarte Gewichtslimit zu erreichen. Doch zahlte sich die harte Vorbereitung aus? Am Ende musste Gigi eine bittere Niederlage einstecken: Laurenz setzte sich durch Knock-out durch und entschied das brisante Duell für sich.

Die erste Runde begann mit einer wilden Explosion: Gigi ging direkt nach vorne, schwang die Fäuste und teilte kräftig aus. Laurenz versuchte derweil, taktisch diszipliniert zu bleiben. Beide lieferten sich einen hitzigen Schlagabtausch, bei dem Feuer und Temperament nicht zu kurz kamen. In der zweiten Runde landete Gigi eine harte Linke und weitere Treffer, ehe er ausrutschte. Laurenz bewies ein Kinn aus Stahl, steckte die Schläge weg und teilte selbst kräftig aus. Beide kämpften zunehmend mit schwindenden Kräften, Gigis Uppercut verfehlte zudem sein Ziel. In der dritten Runde kippte der Kampf schließlich zugunsten von Laurenz: Er übernahm zunehmend die Kontrolle und landete die klareren Treffer. Mit einem gezielten Leberhaken setzte Laurenz seinem Gegner zusätzlich zu. Als Gigi erneut zu Boden ging und die Körperspannung nachließ, griff der Ringrichter ein und brach den Kampf ab. Damit stand Laurenz als Sieger fest.

Den Ausgangspunkt des Konflikts bildete Ex on the Beach. Dort erfuhr Laurenz, dass Gigi mit seiner damaligen Freundin Brenda Brinkmann (23) im Bett gelandet war. Die Enthüllung sorgte für einen Eklat: Laurenz beließ es nicht bei verbalen Attacken, sondern ging vor laufenden Kameras auch körperlich auf seinen einstigen Kumpel los. Zu einer Aussprache kam es seitdem nicht. Bei Fame Fighting 4 trafen die beiden wieder aufeinander. Doch bereits im Vorfeld des Kampfabends machte Laurenz deutlich, dass für ihn eine Versöhnung ausgeschlossen ist. Im RTL-Podcast "Aftershow – Der Reality-TV-Podcast" bezeichnete er Gigi als "Nullnummer" und legte nach: "Gigi Birofio kann mir offiziell die Eier lecken. Wenn ich den sehe, braucht der gar nicht mit mir zu reden. Den habe ich überall blockiert."

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Imago Luigi Birofio und Laurenz Pesch bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 2026 im Atlantic Hotel Essen

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Imago Laurenz Pesch bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting – Promiboxen 2026 im Atlantic Hotel Essen

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Imago Luigi Birofio bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 2026 im Atlantic Hotel Essen

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