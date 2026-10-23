Prinz Harry gibt ein Gesundheitsupdate zu König Charles

Prinz Harry (42) hat erstmals seit Längerem ein Gesundheitsupdate zu seinem Vater König Charles III. (77) gegeben. In einem Interview mit GQ wurde der Herzog von Sussex gefragt, ob ihn die Erkrankung seines Vaters emotional belaste, gerade vor dem Hintergrund, dass er seine Mutter Prinzessin Diana (†36) bereits als Kind verloren hat. Seine Antwort fiel knapp aus: "Es geht ihm besser." Damit gewährt Harry einen seltenen persönlichen Einblick in das Befinden des britischen Monarchen. Charles hatte seine Krebsdiagnose Anfang 2024 öffentlich gemacht, dabei allerdings nicht verraten, um welche Art von Krebs es sich handelt.

Im selben Gespräch sprach Harry ebenfalls offen darüber, wie sehr ihn die Krankheit seines Vaters belastet. Auf die Frage, ob er eine vorweggenommene Trauer empfinde, antwortete er: "Ja, das habe ich. Und ich denke, das ist vielleicht hilfreich." Harry betonte, dass dieses Gefühl früher oder später jeden betreffe. "Es ist die eine Sache, die wir alle erleben werden: den Verlust eines Elternteils, beider Eltern und den Verlust von Freunden. Das ist universell", erklärte er gegenüber GQ. Mit Blick auf den Tod seiner Mutter im Jahr 1997 und die Erkrankung von Charles fügte Harry hinzu: "Ich denke, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Verlust eines Elternteils und dem Verlust beider."

Der Palast ist über das Interview angeblich aber alles andere als erfreut. Neben seinem Vater sprach Harry auch offen über den anhaltenden Familienstreit – und das soll den Mitgliedern der Königsfamilie angeblich sauer aufstoßen. "Ich denke, im Palast wird man gewissermaßen mit den Augen rollen. Es ist ein sehr langes Interview, das er gegeben hat; es dauert etwa 45 Minuten", erklärte Royal-Experte Robert Hardman bei Sky News. Vor allem das Timing sorge für Unmut: Am selben Tag stand ein Staatsbesuch aus dem Oman an.

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John Phillips/Getty Images Prinz Harry und König Charles III. im April 2019

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Getty Images König Charles und Prinz Harry im September 2022

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Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Harry im August 1995