"Sehr schade": Narumol ist von "Bauer sucht Frau" enttäuscht

Narumol (61) zählt zu den bekanntesten Kultfiguren, die Bauer sucht Frau hervorgebracht hat. Mit der aktuellen Entwicklung der Kuppelshow ist sie allerdings alles andere als zufrieden. Im Gespräch mit Focus online äußerte die Reality-TV-Bekanntheit nun deutliche Kritik am Format, durch das sie 2009 in der fünften Staffel ihren heutigen Ehemann Josef Unterhuber (64) kennenlernte. Sie habe den Eindruck, dass bei vielen Kandidaten mittlerweile nicht mehr die Partnersuche an erster Stelle stehe, sondern der Wunsch nach öffentlicher Aufmerksamkeit. "Ich glaube, dass viele Teilnehmer heutzutage vielleicht auch mit der Hoffnung auf ein wenig Bekanntheit an diesem Format teilnehmen und der ursprüngliche Gedanke dadurch etwas verloren gegangen ist", erklärte sie dem Portal. Ihr Fazit: Das findet sie "sehr schade".

Bei ihr und Josef sei das damals anders gewesen, betonte die Thailänderin im selben Gespräch. "Ich habe mich damals dort beworben, weil ich wirklich auf der Suche nach dem richtigen Partner für mich war. Josef ebenfalls", stellte sie klar. Als "ganz normale, bodenständige Leute" beschreibt sie die beiden zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme – zwei Menschen, die schlicht auf die große Liebe hofften. Dass sie durch ihre Teilnahme einmal zu bekannten TV-Persönlichkeiten werden würden, hätten Narumol und Landwirt Josef damals wohl kaum für möglich gehalten. Umso kritischer blickt sie heute auf die Entwicklung des Formats. Besonders bemängelt die Reality-TV-Bekanntheit, dass aus der Kuppelshow ihrer Meinung nach immer seltener Beziehungen entstehen, die auch langfristig halten.

Bei Narumol und Josef hat es dagegen gefunkt: Seit ihrem Kennenlernen im Jahr 2009 sind die beiden ein Paar, bereits 2010 gaben sie sich das Jawort. Gemeinsam mit ihrer Familie bewirtschaften Narumol und Josef ihren Hof im bayerischen Pittenhart. Anfang 2026 mussten die beiden jedoch vorübergehend getrennte Wege gehen: Während Narumol mehrere Monate in ihrer thailändischen Heimat verbrachte, hielt Josef zu Hause den Betrieb am Laufen und kümmerte sich um rund 80 Tiere. Dabei konnte er auf die Unterstützung von Narumols Tochter Jenny und der gemeinsamen Tochter Jorafina zählen. Dem Reality-TV ist die 61-Jährige trotz ihrer Kritik auch nach "Bauer sucht Frau" treu geblieben: Mit Josef und ihrer Familie war sie seither in mehreren weiteren Doku- und Reality-Formaten zu sehen.

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Imago Narumol David beim RTL-Spendenmarathon 2024 in den EMG Studios in Hürth

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Instagram / narumoldavid Bauer Josef und Narumol (R.) mit ihren Töchtern Jorafina und Jenny, Juli 2025

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Getty Images Narumol und Josef bei der Show zum 30. Geburtstag von RTL