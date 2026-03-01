Seit Januar in Thailand: Bauer Josef vermisst seine Narumol

In Bayern hält Bauer Josef allein die Stellung: Seit Anfang Januar ist seine Frau Narumol in ihrer Heimat Thailand – ohne Rückflugticket. Das Kultpaar aus Bauer sucht Frau ist damit vorerst räumlich getrennt. In Pittenhart kümmert sich Josef um Haus, Hof und den modernen Stall mit rund 80 Tieren. Unterstützung bekommt er von Stieftochter Jenny, die sich nach Prüfungen ihres Agrarwirtschaftsstudiums daheim erholt, und Tochter Jorafina, die nach der Schule mit anpackt. Gegenüber Das neue Blatt macht der Landwirt seine Gefühle deutlich: "Ich vermisse sie sehr. Und ich hoffe, dass es nicht mehr so lange dauert, bis sie wieder nach Hause kommt."

Warum die 60-Jährige so lange fernbleibt, erklärt Josef ebenfalls. Narumol dreht in Thailand für ein Reality-TV-Format und stand zudem für Das Traumschiff vor der Kamera. Wann genau sie zurückkehrt, ist offen. Streit gebe es aber keinen. Begleiten konnte er seine Frau nicht, weil jemand die Tiere versorgen musste. "Ich komme gut allein zurecht. Aber ich bin froh, dass die Mädels mich unterstützen", betont er. An Ruhestand denkt der Bauer trotz der vielen Arbeit bisher nicht. Später will er die freie Zeit aber gemeinsam mit Narumol genießen: "Wir haben ein wunderbares Leben. Auch wenn wir manchmal um unser Glück kämpfen müssen."

Josef und Narumol lernten sich 2009 in der fünften Staffel von "Bauer sucht Frau" kennen und lieben. Bereits ein Jahr später gaben sie sich in Oberbayern das Jawort. Doch bei diesem einen Mal blieb es nicht: Erst vor wenigen Monaten sorgten sie erneut für Aufsehen, als sie zum vierten Mal heirateten. In einer feierlichen Zeremonie auf einem Berg, der für die beiden eine ganz besondere Bedeutung hat, erneuerten sie ihr Eheversprechen. "Wir fahren mit der Seilbahn hoch und oben möchte ich dir noch einmal den Heiratsantrag beziehungsweise das Eheversprechen nach 15 Jahren geben. Das ist ja schon eine lange Zeit", kündigte Josef damals in der Sendung "Ralf, der Bauernreporter" an.

Imago Narumol und Bauer Josef, November 2024

Instagram / narumoldavid Bauer Josef und Narumol, April 2023

Imago Bauer Josef und Narumol, September 2025