Thomas Anders vergleicht seinen 80er-Look mit Bill Kaulitz

Thomas Anders (63) zieht einen Vergleich, mit dem wohl die wenigsten gerechnet hätten: Der Sänger sieht in seinem früheren Bühnenauftreten Parallelen zu Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (37). In einer gemeinsamen Talksendung von der "Welt" und "Rolling Stone" blickte der Musiker auf die Anfangsjahre von Modern Talking zurück. Lange Haare, Lipgloss und Make-up – sein androgyner Look sorgte in den Achtzigerjahren für jede Menge Gesprächsstoff. Musikalisch sei Modern Talking nämlich alles andere als aufmüpfig gewesen, optisch dagegen schon. "Vom Musikalischen war es nicht rebellisch. Bei der Optik wurde ein bisschen herumgespielt. So ein bisschen war das Bill Kaulitz der 80er", erklärte er laut einer Pressemitteilung. Die langen Haare und das Make-up reichten damals offenbar völlig aus, um für reichlich Gesprächsstoff zu sorgen.

Allein stand er mit diesem Look damals keineswegs, wie der Sänger betonte. "Die Nation hat sich darüber aufgeregt: die langen Haare, Lipgloss und so etwas. Das war aber die Zeit, in der sich sehr viele Künstler androgyn gegeben haben. Man hat sich geschminkt. Duran Duran, von Boy George wollen wir gar nicht reden. Die Männer fingen damals an, mit Kajal zu hantieren", führte er in der Talkshow aus. Nach Thomas' Wahrnehmung wurden deutsche und internationale Stars dabei jedoch unterschiedlich beurteilt. Während ungewöhnliche Looks bei Künstlern aus dem Ausland eher Anerkennung gefunden hätten, sei ein vergleichbares Auftreten deutscher Musiker besonders kritisch beäugt worden. Seinen damaligen Stil bereut der Sänger dennoch nicht. Ohne den Menschen, der er in jenen Jahren gewesen sei, wäre er heute schließlich nicht derselbe.

Ein weiteres Thema in dem Gespräch: das Verhältnis zu seinem einstigen Bandkollegen Dieter Bohlen (72). Eine enge Freundschaft sei zwischen den beiden Modern-Talking-Hälften nie entstanden. Am besten funktioniert habe es im Studio, wenn die Musik im Mittelpunkt stand. Entspannte Abende und gemeinsame Freude über goldene Schallplatten habe es durchaus gegeben – nur eben nicht mehr. Abseits davon seien die Unterschiede aber zu groß gewesen. Er und Dieter seien im Leben sehr verschieden und hätten unterschiedliche Auffassungen, erklärte der Sänger: "Und da hat es einfach nicht funktioniert." Nach gemeinsamen Feiern habe jeder wieder seinen eigenen Weg eingeschlagen. Etwas Ungewöhnliches sieht Thomas darin nicht – Künstler könnten beruflich hervorragend harmonieren, auch wenn ihre Lebenseinstellungen nicht zusammenpassten.

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ActionPress Thomas Anders im November 2022 in Berlin

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ActionPress Thomas Anders und Dieter Bohlen, 1998

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Imago Bill Kaulitz bei der Premiere der 3. Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" im Delphi Filmpalast in Berlin