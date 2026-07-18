Thomas Anders dämpft Hoffnung auf Modern-Talking-Comeback

Für Millionen von Modern Talking-Fans bleibt ein Comeback der Kultband wohl auch weiterhin ein Traum: Thomas Anders (63) hat bei RTL nun erneut deutlich gemacht, dass er eine Rückkehr auf die Bühne gemeinsam mit seinem früheren Bandkollegen Dieter Bohlen (72) nicht plant. Der Sänger betonte, sein Blick richte sich "mit vielen neuen Ideen" nach vorne – doch diese Ideen betreffen ausschließlich seine Solokarriere. Anlass für die Nachfrage war ein Interview, das Dieter zuvor der Bild-Zeitung gegeben hatte, in dem er sich offen für ein großes Comeback gezeigt und dabei sogar von möglichen Konzerten in der Dimension von Helene Fischer (41) geschwärmt hatte.

Thomas spart dabei nicht an warmen Worten für die gemeinsame Vergangenheit. "Ich finde, die Geschichte von Modern Talking ist bis heute einzigartig!", betonte der erfolgreiche Musiker gegenüber RTL. "Und ich bin stolz und dankbar für die großen Erfolge von Modern Talking und für die vielen, vielen Millionen von Fans, die uns weltweit über all die Jahre begleitet haben und uns bis heute die Treue halten." Auch die Zahlen geben ihm recht: Bis zu 380 Millionen Streams pro Jahr verzeichne Modern Talking laut kaltern.com noch heute. Trotzdem setzt Thomas auf seine eigene Deutschland-Tour im kommenden Jahr, bei der er die größten Hits der Band alleine auf die Bühne bringen will. Für Dieter hat er dabei nur freundliche Worte übrig: Er wünsche ihm "für seine zukünftigen Projekte selbstverständlich ebenfalls alles Gute und viel Erfolg".

Schon im März 2026 hatte Thomas in einem Gespräch mit dem Hamburger Abendblatt eine gemeinsame Tour klar ausgeschlossen. "Nein. Ich finde das nicht gut. Das schürt viele Hoffnungen bei sehr vielen Menschen", erklärte er damals. Und weiter: "Das bringt nichts, das ist eine romantische Vorstellung von Modern-Talking-Enthusiasten, die sich uns beide zusammen zurück auf die Bühne wünschen. Aber ich glaube, das wird nix." Offenbar hat Dieters öffentlicher Vorstoß daran nichts geändert. Modern Talking hatte sich nach einer ersten Ära in den 1980er-Jahren in den späten 1990er-Jahren noch einmal zurückgemeldet, bevor die Band im Jahr 2003 endgültig getrennte Wege ging.

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Dieter Bohlen und Thomas Anders

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Getty Images Thomas Anders, Musiker

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ActionPress Thomas Anders und Dieter Bohlen, 1998

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