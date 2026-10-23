Umzug nach Polen: Anna Heiser trauert der Farm hinterher

Der Abschied von Namibia liegt hinter ihnen, doch verarbeitet haben Anna (36) und Gerald Heiser (41) ihn noch lange nicht. Nach ihrem Umzug nach Polen hat Anna offen darüber gesprochen, wie sehr ihr und ihrem Mann die zurückgelassene Farm noch immer fehlt. In einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan wissen, wie es den beiden nach dem Abschied von ihrem früheren Zuhause und ihrem eigenen Betrieb inzwischen geht. Anna machte deutlich, dass der Neuanfang die Trauer nicht einfach verschwinden lässt. "Nach wie vor trauern wir der Farm hinterher. Es ist ein Prozess", schrieb sie auf der Plattform. Gleichzeitig schwang in ihren Worten auch Erleichterung mit: Anna und Gerald sind froh, den Schritt gewagt und die Farm rechtzeitig hinter sich gelassen zu haben.

So emotional die Verbindung zu ihrem früheren Leben auch sein mag: Die Belastungen, die mit dem Farmalltag einhergingen, vermissen Anna und Gerald nicht. "Trotzdem vermissen wir den Ballast nicht und sind dankbar, dass wir rechtzeitig ausgestiegen sind", erklärte die Bauer sucht Frau-Bekanntheit weiter. Als Grund für ihre Erleichterung verwies sie auf die aktuelle Lage in ihrer früheren Wahlheimat. "Vor allem jetzt sind die Zeiten in Namibia schwer für die Farmer", führte die Influencerin aus. Ihr Abschied scheint damit von gemischten Gefühlen geprägt zu sein: Die Farm fehlt Anna und Gerald bis heute, die Sorgen und Herausforderungen des Betriebs möchten sie jedoch nicht zurückhaben.

Wie schwer der Abschied von Namibia für sie und Gerald war, ließ Anna bereits vor einigen Monaten durchblicken. Im August blickte die 36-Jährige auf zwei einschneidende Daten zurück: Am 13. August 2025 wurden die Farmgüter und persönlichen Besitztümer des Paares versteigert, nur eine Woche später fand auch ihre gemeinsame Farm Kehoro einen neuen Besitzer. Damit verloren Anna und Gerald nicht nur ihr Zuhause, sondern mussten sich auch von einem wichtigen Kapitel ihres Lebens verabschieden. Wie emotional dieser Moment für beide war, beschrieb die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin auf Instagram: "Und dazwischen standen wir. Mit Trauer. Mit Angst vor der Zukunft. Und mit Augen voller Tränen. Wir wussten nicht, wie unser Leben ohne diesen Ort aussehen würde. Wir wussten nur, dass unser bisheriges Leben vorbei war."

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Instagram / annaheiser Anna Heiser, Influencerin

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Instagram / annaheiser Anna Heiser und ihre Familie bei ihrem Auszug von der Farm in Namibia, August 2025

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Instagram / annaheiser Anna Heiser und Gerald Heiser, Dezember 2024