Unter Druck? Prinz Harry wirkt im neuen Interview angespannt

Prinz Harry (42) gibt im neuen Interviewformat "One More Question" von GQ tiefe Einblicke in sein Innenleben und wirkt dabei offenbar alles andere als entspannt. Körpersprachenexperte Sean Johns beobachtete bei dem Royal sichtbare Anspannung, sobald das Gespräch auf die Presse oder belastende Familienthemen kam. Der Herzog von Sussex öffnet sich in dem Gespräch unter anderem über den Verlust seiner Mutter, die Entscheidung, gemeinsam mit Herzogin Meghan (45) und den Kindern nach Großbritannien zurückzukehren, sowie über seinen Wunsch nach einer Aussöhnung mit seinem Vater König Charles (77) und seinem Bruder Prinz William (44). Johns schilderte gegenüber Showbiz Cheat Sheet, was ihm an dem Interview besonders auffiel. Beim Thema Medien habe Harry seine Füße ineinander verschränkt und die Hände reglos im Schoß liegen lassen – für den Experten klare Anzeichen von Druck und Stress. Auch beim Sprechen über Trauer habe der Royal die Lippen zusammengepresst, was Johns als Versuch wertet, Gefühle zurückzuhalten. Als die Erkrankung seines Vaters zur Sprache kam, griff sich Harry an den Hals. Laut dem Experten sei dies eine selbstberuhigende Geste, die auf einen wunden Punkt hindeute.

Ganz anders sei es beim Thema Versöhnung gewesen: Auf die entsprechende Frage habe der zweifache Vater schnell mit "Natürlich will ich das" geantwortet und dabei offene Handflächen gezeigt – Worte und Körpersprache hätten hier übereingestimmt. Das Portal weist zugleich darauf hin, dass Körpersprache immer auch von individuellen Umständen und kulturellen Hintergründen beeinflusst sein kann. Für besonderes Aufsehen sorgte dabei seine Bemerkung, "manche Menschen" wollten offenbar keine Versöhnung. Weil das vielfach als Spitze gegen William gedeutet wurde, meldete sich anschließend ein Sprecher zu Wort und stellte gegenüber Showbiz Cheat Sheet klar: "Das war keinesfalls als Seitenhieb gegen seinen Bruder oder ein anderes Mitglied seiner Familie gemeint. Die Äußerung fiel in einem allgemeinen Zusammenhang und richtete sich in keiner Weise gegen seine Familie."

Die Versöhnung lässt offenbar noch auf sich warten. Das Verhältnis zwischen Harry und seiner Familie gilt weiterhin als angespannt. Vor einiger Zeit hieß es, der Kontakt zu König Charles sei nach einer zunächst vorsichtigen Annäherung wieder abgekühlt. Nach der Rückkehr des Herzogs mit Meghan, Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) sollen Vater und Sohn zunächst etwa wöchentlich miteinander telefoniert haben. Dabei sei es vor allem um die Kinder, ihren Schulalltag und mögliche Treffen mit dem Monarchen gegangen. Nach einem angeblich hitzigen Telefonat soll die direkte Kommunikation dann allerdings wieder über einen Berater gelaufen sein. Harry und Charles haben sich damaligen Berichten zufolge auch nicht persönlich getroffen. Vor diesem Hintergrund erhält der Versöhnungswunsch, den der Royal nun im GQ-Interview formulierte, eine besondere persönliche Bedeutung.

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Getty Images Prinz Harry am 18. September 2026 in Birmingham, England

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Getty Images König Charles, Prinz William und Prinz Harry 2017 in Vimy, Frankreich

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Getty Images Bei der Clinton Global Initiative: Rede von einem Teilnehmer in New York City, 23. September 2026