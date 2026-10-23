Wie Daymian: Würde Fabian Hesdahl bei Fame Fighting boxen?

Bei Fame Fighting in der Grugahalle in Essen war Fabian Hesdahl diesmal noch als Unterstützung für seinen Kumpel Daymian Weiß dabei. Doch könnte der Realitystar schon bald selbst die Boxhandschuhe anziehen? Im Gespräch mit Promiflash zeigte er sich jetzt offen für einen eigenen Kampf bei dem Promiboxevent. Einen festen Termin gibt es zwar noch nicht, doch bereits die nächste Ausgabe im kommenden Jahr könnte infrage kommen. "Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Bestimmt irgendwann. Vielleicht nächstes Jahr, mal gucken", verriet Fabian.

Wer ihm im Ring gegenüberstehen könnte, weiß Fabian bislang allerdings noch nicht. Auch einen konkreten Wunschgegner oder einen aktuellen Streit, der sich im Boxring austragen ließe, konnte er gegenüber Promiflash nicht nennen. Stattdessen scheint er für jedes Duell bereit zu sein: "Ich kämpfe gegen alle. Ich habe vor keinem Angst." Selbst vor einem möglichen Knock-out schreckt der Realitystar nach eigener Aussage nicht zurück. "Ich habe keine Angst davor, Knockout zu gehen. Ich habe keine Angst davor, irgendwie jemanden Knockout zu schicken", kündigte er an.

Ganz ohne Kampfsporterfahrung würde Fabian ohnehin nicht antreten. "Ich hab ein bisschen Thaiboxen gemacht, minimal, aber ich bin eher der Bodenkämpfer", verriet er im Interview. Zudem war Fabian lange Zeit im Judo und Brazilian Jiu-Jitsu aktiv, daher wäre das klassische Boxen eine neue Herausforderung. "Boxen ist eine neue Challenge für mich und ich freue mich darauf", so der Realitystar. Bei "Fame Fighting 4" konnte Fabian zunächst beobachten, worauf es bei dem Event ankommt. Er unterstützte Daymian, der kurzfristig als Ersatzgegner für Max Bornmann (30) eingesprungen war. Für seinen Kumpel endete der Abend allerdings bitter: Er musste eine vorzeitige Niederlage durch Knock-out hinnehmen.

Anzeige Anzeige

Imago Fabian Hesdahl bei der Premiere der zweiten Staffel von "Der Promihof" auf dem Gertrudenhof in Hürth, Oktober 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / itstoolaith Fabian Hesdahl, Reality-TV-Kandidat

Anzeige Anzeige

Imago Daymian Weiss bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 2025 im Atlantic Hotel Essen