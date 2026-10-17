Daymian Weiß vs. Max Bornmann: Er holt Fame-Fighting-Sieg

Spontaner Gegnerwechsel, ungleiche Voraussetzungen und jede Menge Spannung: Bei Fame Fighting 4 trafen Daymian Weiß und Max Bornmann (30) am Samstag in der Grugahalle in Essen aufeinander. Eigentlich sollte Max gegen Fabio Knez (33) in den Ring steigen, doch nachdem das Duell kurzfristig geplatzt war, sprang Daymian als Ersatz ein. So kam es im zweiten Kampf des Abends zum direkten Aufeinandertreffen. Dabei hätten die Voraussetzungen kaum unterschiedlicher sein können: Während Daymian bereits einen Sieg im Boxring feiern konnte, stand Max als Neuling vor seiner ersten großen Herausforderung. Noch vor dem Kampf teilten beide Männer ordentlich aus und sparten nicht mit großen Ansagen. Besonders Daymian gab sich siegessicher und kündigte Max an, dass er im Ring Angst bekommen werde. Doch wer konnte seinen großen Worten am Ende auch Taten folgen lassen? Max siegte durch Knockout und entschied das Duell vorzeitig für sich.

Daymian erwischte den besseren Start und setzte Max bereits in der ersten Runde mit starken Aufwärtshaken und präzisen Jabs unter Druck. Mehrfach brachte er seinen Gegner ins Wanken und sorgte sogar für eine blutende Nase. Max wirkte zunächst zurückhaltend und beeindruckt von Daymians Angriffen. In der zweiten Runde schlug der Kampf jedoch eine andere Richtung ein: Beide teilten kräftig aus, obwohl Max bereits ein geschwollenes Auge hatte. Mit einer linken Hand schickte er Daymian schließlich zu Boden. Der Kampf ging weiter, doch kurz darauf musste Daymian ein zweites Mal runter. Daraufhin griff der Ringrichter ein und beendete das Duell. Max erklärte nach seinem Sieg: "Wir wussten, dass es schwerer wird als gegen Fabio. [...] Aber ich wollte Spaß haben."

Eigentlich hätte Max jedoch nicht gegen Daymian, sondern gegen Fabio Knez kämpfen sollen. Das Duell wurde kurzfristig abgesagt, weil Fabio deutlich über dem vereinbarten Gewichtslimit von 92 Kilogramm lag. In seiner Instagram-Story machte Max seinem Ärger darüber Luft: Er fühle sich von seinem ursprünglich vorgesehenen Gegner getäuscht, schließlich habe er selbst hart für den Kampf trainiert und sein Gewicht von 107 auf 94 Kilogramm reduziert. Fabio habe ihm zunächst versichert, das Gewichtslimit problemlos einhalten zu können, rund einen Monat vor dem Kampf dann aber eingeräumt, noch etwa 105 Kilogramm zu wiegen. Max habe sich zunächst trotzdem entgegenkommend gezeigt. Bei der Pressekonferenz sei die Situation jedoch gekippt: Auf die Frage nach seinem aktuellen Gewicht habe Fabio gelacht und erklärt, mehr als beim letzten Mal zu wiegen. Max reagierte fassungslos: "Okay. Wen willst du jetzt verarschen?" Daraufhin informierte er Veranstalter Eugen Lopez (33) und das Team über seine Entscheidung: "Dieser Kampf mit ihm wird nicht stattfinden."

Anzeige Anzeige

Imago, Imago Daymian Weiß, Max Bornmann

Anzeige Anzeige

Imago Max Bornmann bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 2026 im Atlantic Hotel Essen

Anzeige Anzeige

Imago Fabio Knez und Max Bornmann bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 4 im Atlantic Hotel Essen

Anzeige