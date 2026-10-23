Yeliz Koc überrascht ihren Ex-Flirt Paco Herb zum Geburtstag

Zum Geburtstag darf Paco Herb (31) sich über Glückwünsche aus allen Richtungen freuen. Eine Überraschung, mit der wahrscheinlich nur wenige gerechnet haben, kommt dabei von Yeliz Koc (32). Die Influencerin und der Reality-Star teilen eine bewegte Vergangenheit – vom Kamera-Flirt bis zu Comeback-Gerüchten. Auf Instagram teilt Yeliz nun ein Foto von einem Geschenk, das in Folie und schwarzes Packpapier eingewickelt ist. Daneben schwebt ein großer, runder Ballon mit dem Schriftzug "Happy Birthday to you!" Sogar zwei Blümchen ragen aus dem Geschenk hervor. "Alles Gute zum Geburtstag", schrieb sie zu der Aufnahme. Mehr Details oder persönliche Zeilen gab es in der Story nicht. Yeliz teilte ihren Glückwunsch öffentlich und verlinkte Paco dabei.

Wie Paco auf die Aufnahme reagiert hat, ist bisher nicht bekannt. Auch was genau sich in dem Geschenk verbarg, bleibt weiterhin ein Geheimnis. Auch sonst hielt sie sich mit weiteren Erklärungen zurück und verzichtete auf längere Grußworte oder Erklärungen zu diesem Anlass. Ihre Fans bekamen damit lediglich einen kurzen Einblick in die Überraschung, die sie für den Reality-TV-Star vorbereitet hatte. Online dürfte es allerdings die ohnehin schon brodelnde Gerüchteküche wieder anfachen. Im Sommer hatte Yeliz sich zwar dagegen ausgesprochen, ihren Flirt mit Paco wieder aufleben zu lassen, doch nun gratulierte sie ihm öffentlich zum Geburtstag.

Das erste Mal kamen die beiden sich bereits vor einigen Jahren näher. Als die beiden zur gleichen Zeit bei "Kampf der Realitystars" waren, kam es sogar vor laufender Kamera zu zärtlichen Momenten und einer heißen Fummelei. Jedoch verlief sich das Ganze im Sande und die beiden beschlossen, Freunde zu bleiben. Paco selbst meldete sich erst im Sommer auf Instagram zu Wort und stellte gegenüber seinen Followern klar, wie das Verhältnis zwischen ihm und der Influencerin einzuordnen sei. Von einer Beziehung war dabei nicht die Rede. Ob die Geburtstagsüberraschung rein platonisch gemeint war, ließ Yeliz offen.

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Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Reality-TV-Bekanntheit

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Imago Paco Herb, April 2026

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Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Influencerin und Reality-TV-Star