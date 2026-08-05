Nach Yeliz: Paco Herb reagiert auf Liebes-Comeback-Gerüchte

Sind Yeliz Koc (32) und Paco Herb (30) wieder ein Paar? Diese Frage beschäftigt ihre Fans schon seit einer Weile. Der Grund: Die beiden Realitystars zeigen sich immer häufiger gemeinsam im Netz – und sollen sogar zusammen in den Urlaub gefahren sein. Das hat die Spekulationen um ein mögliches Liebescomeback weiter angeheizt. Nun hat sich Paco auf Instagram persönlich zu Wort gemeldet und das Verhältnis zu seiner Ex-Freundin gegenüber seinen Followern klargestellt.

In seinem Statement ließ er keinen Zweifel daran, wie die Dinge zwischen ihm und Yeliz stehen. "Wir haben verstanden, dass wir als Freunde viel besser funktionieren. Wissen das beide sehr zu schätzen, deshalb ist ein Comeback ausgeschlossen. Echte Freunde bleiben", schrieb er auf der Plattform. Damit ist für ihn offenbar das letzte Wort gesprochen – eine Rückkehr zu einer romantischen Beziehung kommt für ihn demnach nicht infrage.

Yeliz hatte sich bereits vor einigen Tagen in einer Instagram-Fragerunde zu den Gerüchten geäußert und dabei ebenfalls klargemacht, dass es kein Comeback geben werde. "Es gibt kein Comeback, sorry Leute", stellte sie klar. Ursprünglich waren die beiden vor rund vier Jahren ein Paar geworden – die Beziehung hielt jedoch nicht lange. Yeliz ist außerdem Mutter einer Tochter, die sie mit ihrem Ex Jimi Blue Ochsenknecht (34) hat.

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Imago Paco Herb, Oktober 2025

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Imago Paco Herb, April 2026

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Imago Yeliz Koc bei der Premiere von Love Island VIP im Cinenova Kino in Köln, 03.09.2025