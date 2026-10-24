Amanda Seyfrieds Tiere erkennen sie geschminkt kaum wieder

Amanda Seyfried (40) führt ein Leben zwischen Hollywoodglamour und Stallarbeit. Auf ihrem historischen Anwesen im Norden des US-Bundesstaats New York betreibt die Schauspielerin eine gemeinnützige Tierschutzstation, auf der sie sich um gerettete Tiere kümmert. Im Interview mit Women's Wear Daily erzählte sie nun von einem amüsanten Erlebnis, das den Kontrast zwischen ihren beiden Welten besonders deutlich machte. Für Dreharbeiten zu "CBS Sunday Morning" hatte sich Amanda ausnahmsweise auf ihrer Farm schminken lassen. "Ich habe hier auf der Farm mein CBS-Sunday-Morning-Ding gedreht und war geschminkt. Dann war ich draußen und habe darüber gescherzt, dass keines der Tiere mich erkennt, weil ich Make-up trug", berichtete sie. Über die unterschiedlichen Seiten ihres Alltags kann die Schauspielerin offenbar selbst lachen. "Aber es ist lustig, diese Zweiteilung mit meinem glamourösen Leben zu haben – denn ich habe durchaus ein glamouröses Leben", erklärte sie.

Schon seit mehr als zehn Jahren arbeitet Amanda daran, ihr Anwesen zu einem sicheren Zufluchtsort für Tiere zu machen. Die tägliche Versorgung ihrer Schützlinge ist für sie längst ebenso selbstverständlich wie ihre Arbeit vor der Kamera. Wie viel ihr diese Balance bedeutet, erklärte sie im Interview: "Und dann gibt es den Rest meines Lebens, nämlich mein Zuhause. Das ist interessant, und ich liebe es, weil es mir das Gefühl gibt, dass ich alles schaffen kann – auf eine Art, die ich mir in jüngeren Jahren nur schwer hätte vorstellen können". Beide Lebensbereiche miteinander verbinden zu können, gebe ihr Halt. Bereits 2025 hatte sie bei CBS Mornings über ihre Tiere geschwärmt: "Ich liebe es, weil nichts anderes zählt. Denn sie müssen gefüttert werden. Es ist eine Verantwortung, durch die ich mich auf das konzentriere, was wichtig ist."

Auf ihrer Farm ist Amanda nicht nur von Natur, sondern auch von zahlreichen tierischen Mitbewohnern umgeben. Auf ihrer Farm leben unter anderem Hühner, ein Hahn, mehrere gerettete Katzen und Pferde. Auch ihre Kinder Nina und Thomas (50) wachsen auf dem Anwesen auf und besuchen Schulen in der Umgebung. Nach der Trennung von Schauspieler Thomas Sadoski im September kümmern sich die beiden weiterhin gemeinsam um ihren Nachwuchs. Ihre Rolle als Mutter spielt inzwischen auch bei Amandas beruflichen Entscheidungen eine wichtige Rolle. Besonders Dreharbeiten in New York oder New Jersey kommen ihr entgegen, da sie so an den Wochenenden möglichst viel Zeit mit ihren Kindern verbringen kann. Zwischen Filmsets, öffentlichen Auftritten und dem Familienleben auf dem Land versucht die Schauspielerin, beide Welten miteinander zu vereinbaren.

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Getty Images Amanda Seyfried bei der Premiere von "The Testament of Ann Lee"

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Getty Images Amanda Seyfried bei der Premiere von "The Life and Deaths of Wilson Shedd" beim TIFF 2026 in Toronto

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Getty Images Thomas Sadoski und Amanda Seyfried bei den 74. Primetime Emmys in Los Angeles, September 2022