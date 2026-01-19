So idyllisch läuft Amanda Seyfrieds Alltag auf ihrer Farm ab

Amanda Seyfried (40) hat Hollywood hinter sich gelassen und ihr Glück auf dem Land gefunden: Statt einer Villa in Los Angeles lebt die Schauspielerin inzwischen mit ihrem Mann Thomas Sadoski (49) und den beiden Kindern in Stone Ridge im US-Bundesstaat New York. Dort, fernab vom Glamour der Filmmetropole, genießt Amanda ein ruhiges Farmleben mit Hund Finn, Hühnern, einem Hahn, mehreren geretteten Katzen und eigenen Pferden. "Hier zu bleiben war die beste Entscheidung für Privatsphäre, Ruhe und Natur. Es bietet ein ausgeglicheneres Leben als die Stadt", erklärte sie dem Magazin Forbes. Die Kinder Nina und Thomas besuchen die örtlichen Schulen, während Amanda zwischen roten Teppichen, Filmsets und matschigen Gummistiefeln pendelt – ein Kontrast, den sie ganz bewusst gewählt hat.

Schon 2013 kaufte das Paar das Anwesen im Grünen, lange bevor der Trend zum Landleben unter Stars richtig Fahrt aufnahm. Amanda verriet gegenüber Allure, sie habe sich sogar bewusst Zuwachs im Stall gewünscht: Ziegen und ein Schwein sollten auf der Farm gemeinsam groß werden, "damit es keinen Ärger gibt". Sie beschreibt ihren Alltag als Mischung aus Gartenarbeit, Einkäufen auf dem lokalen Farmstand und Ausritten auf den eigenen Pferden. "Der nächste Tag nach einer Premiere? Dann bin ich zu Hause und noch glücklicher, in meinen Stiefeln im Schlamm die Tiere zu füttern", betonte sie.

Gleichzeitig jongliert die Schauspielerin derzeit so viele Projekte wie noch nie seit der Geburt ihrer Kinder: Zwei Filme – darunter der Thriller "The Housemaid" mit Sydney Sweeney (28) – kommen zeitgleich heraus. Außerdem führt sie mit Freundinnen ihre Spielzeugfirma "Make It Cute", die in der Corona-Pandemie aus gemeinsamen Video-Calls entstand. "Ehrlich, im Moment ist es wirklich hart", gestand sie dem Magazin Us Weekly über ihren vollgepackten Terminkalender.

Instagram / mingey Amanda Seyfried, Schauspielerin, 2024

Randy Shropshire/Getty Images for World of Children Amanda Seyfried und Thomas Sadoski auf einem Event Beverly Hills

Getty Images Amanda Seyfried und Sydney Sweeney bei der New-York-Premiere von "The Housemaid"