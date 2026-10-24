Fast zwei Meter: Dieser König überragt Europas Monarchen

Auf royalen Gruppenfotos geht es nicht nur um Roben, Orden und Rangfolgen – manchmal springt auch etwas ganz anderes ins Auge: die Körpergröße. Denn zwischen Europas Monarchen liegen tatsächlich einige Zentimeter. Während manche eher durchschnittlich groß sind, ragen andere bei gemeinsamen Auftritten deutlich heraus. Ganz vorne steht ein König, der die Zwei-Meter-Marke nur ganz knapp verfehlt und damit sogar einen Weltrekord hält. Doch auch einige seiner Kollegen müssen sich in Sachen Größe keineswegs verstecken.

Mit beeindruckenden 1,97 Metern führt Spaniens König Felipe VI. (58) den Vergleich klar an. Guinness World Records listet ihn als größten amtierenden König der Welt. Seit dem 19. Juni 2014 sitzt der Sohn von König Juan Carlos (88) auf dem spanischen Thron. Und offenbar hat sich die Größe in der Familie weitervererbt: Auch seine jüngere Tochter Prinzessin Sofía (19) fällt bei gemeinsamen Auftritten immer wieder durch ihre langen Beine auf. Die spanische Hola! schrieb zuletzt, dass sie bereits etwa 1,82 Meter misst. Damit hat sie ihre Mutter Königin Letizia (54) und ihre Schwester Leonor (20) längst überragt.

Nicht weit dahinter folgt Norwegens König Haakon VIII. (53) mit rund 1,93 Metern. Er ist zugleich der jüngste Neuzugang unter Europas Königen: Nach dem Tod seines Vaters König Harald V. (†89) am 28. August 2026 übernahm Haakon den Thron. Schon als Kronprinz fiel er durch seine Größe auf – Guinness World Records führte ihn damals sogar als größten Kronprinzen der Welt.

Auch König Willem-Alexander (59) gehört zur hochgewachsenen Fraktion. Für ihn werden rund 1,89 bis 1,90 Meter angegeben. Seit dem 30. April 2013 ist er König der Niederlande, nachdem seine Mutter Beatrix (88) zugunsten ihres Sohnes abdankte. Seine älteste Tochter und Thronfolgerin Catharina-Amalia (22) wirkt bei gemeinsamen Terminen ebenfalls auffallend groß. Eine offizielle Zentimeterangabe veröffentlicht der niederländische Hof allerdings nicht. Seit der Thronbesteigung ihres Vaters trägt sie den Titel Prinzessin von Oranien und steht an erster Stelle der Thronfolge.

Belgiens König Philippe (66) wird meist auf etwa 1,85 Meter geschätzt. Eine offizielle Körpergröße nennt der belgische Hof allerdings nicht, weshalb die Angaben je nach Quelle etwas schwanken. Philippe ist seit dem 21. Juli 2013 König der Belgier und trat damals die Nachfolge seines Vaters Albert II. (92) an. Seine älteste Tochter Prinzessin Elisabeth (24) ist die Thronfolgerin – und könnte eines Tages als erste Frau aus eigenem Recht den belgischen Thron besteigen.

Mit etwa 1,83 Metern landet Dänemarks König Frederik X. (58) eher im Mittelfeld. Auf dem Thron sitzt er noch nicht besonders lange: Am 14. Januar 2024 folgte er auf seine Mutter Margrethe II., die nach 52 Jahren überraschend abdankte. Gemeinsam mit Königin Mary (54) hat Frederik vier Kinder – Kronprinz Christian (21), Prinzessin Isabella (19) sowie die Zwillinge Prinz Vincent (15) und Prinzessin Josephine (15).

Fürst Albert II. von Monaco (68) kommt Medienangaben zufolge auf etwa 1,81 Meter. Streng genommen ist er zwar kein König, gehört als souveräner Fürst aber ebenfalls zu Europas amtierenden Monarchen. Seit 2005 steht der Sohn von Fürst Rainier III. (†81) und Hollywoodikone Grace Kelly (†52) an der Spitze des kleinen Mittelmeerstaats. Gemeinsam mit Fürstin Charlène (48) hat er die Zwillinge Jacques (11) und Gabriella (11). Obwohl die beiden nur wenige Minuten trennen, steht Jacques als Erbprinz vor seiner Schwester in der Thronfolge.

König Charles III. (77) wird meist mit ungefähr 1,78 Metern angegeben. Innerhalb seiner eigenen Familie fällt er damit deutlich kleiner aus als sein ältester Sohn: Prinz William (44) misst rund 1,91 Meter und überragt seinen Vater klar. Charles bestieg am 8. September 2022 nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (†96) den britischen Thron, seine Krönung folgte im Mai 2023 in der Westminster Abbey. Sollte William eines Tages übernehmen, bekäme Großbritannien also auch körperlich einen deutlich größeren König.

Am unteren Ende des Vergleichs liegt Schwedens König Carl Gustaf (80). Je nach Quelle werden für ihn etwa 1,76 bis 1,79 Meter genannt. Dafür kann ihm bei der Dauer seiner Regentschaft in dieser Runde niemand das Wasser reichen: Er bestieg bereits am 15. September 1973 den Thron und ist damit der am längsten regierende Monarch in der schwedischen Geschichte. Seine älteste Tochter Kronprinzessin Victoria (49) steht als Nächste in der Thronfolge.

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Getty Images, Kongehuset, Kungahuset Collage: König Charles, König Felipe, König Haakon, König Philippe, König Carl Gustaf, König Frederik, König Willem-Alexander und Fürst Albert

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Michaël Alesi / Palais princier Fürstin Charlène, Fürst Albert II., Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques in Les Baux-de-Provence, 2026

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Getty Images Bei der Trauerfeier in Oslo: Carl XVI. Gustaf von Schweden in Uniform mit Orden und Schärpe, September 2026