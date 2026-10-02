Bis 1,82 Meter: So groß sind Europas junge Prinzessinnen

Viele der jungen europäischen Prinzessinnen fallen bei Royal-Terminen nicht nur mit ihren eleganten Looks auf – einige von ihnen sind auch erstaunlich groß. Besonders die spanische Prinzessin Sofía (19) sticht dabei heraus. Die jüngere Tochter von König Felipe (58) und Königin Letizia (54) soll Berichten zufolge inzwischen rund 1,82 Meter messen. Damit würde sie ihre ältere Schwester Prinzessin Leonor (20) deutlich überragen, für die meist etwa 1,75 Meter angegeben werden.

Ganz überraschend kommt das nicht. Ihr Vater Felipe misst stolze 1,97 Meter und gehört damit zu den größten Monarchen Europas. Auch Mama Letizia ist mit rund 1,70 Metern nicht gerade klein. Sofía scheint also einiges von ihren Eltern mitbekommen zu haben – zumindest in Sachen Körpergröße hat die Genetik hier ziemlich deutlich zugeschlagen.

Sofías Größe hat offenbar sogar Einfluss auf ihre Schuhwahl. Während Leonor bei offiziellen Terminen häufiger zu Absätzen greift, trägt Sofía meist Ballerinas oder andere flache Modelle. Spanischen Medien zufolge steckt dahinter durchaus Kalkül: Die jüngere Schwester soll Leonor bei gemeinsamen Auftritten nicht noch deutlicher überragen, damit die Thronerbin als ranghöhere Tochter optisch im Mittelpunkt bleibt. Nur bei weniger offiziellen Terminen macht Sofía gelegentlich eine Ausnahme und trägt Plateau-Sandalen oder kleine Absätze.

Auch die niederländischen Prinzessinnen gehören zu den größeren jungen Royals. Prinzessin Catharina-Amalia (22) wird auf etwa 1,78 Meter geschätzt. Auf aktuellen Familienfotos wirkt sie ungefähr so groß wie ihre Mutter Königin Máxima (55), die ebenfalls 1,78 Meter groß sein soll. Ihre jüngste Schwester Prinzessin Ariane (19) scheint inzwischen ebenfalls fast dieselbe Größe erreicht zu haben. Alexia wirkt auf gemeinsamen Bildern dagegen etwas kleiner als ihre beiden Schwestern und wird auf 1,72 Meter geschätzt – wobei "klein" in dieser Familie natürlich relativ ist.

Belgiens Thronfolgerin Prinzessin Elisabeth (24) wird meist mit rund 1,73 Metern angegeben und ist damit klar größer als die durchschnittliche Frau in Europa. Etwas kleiner fällt Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen (22) aus. Für die Tochter von König Haakon (53) werden häufig rund 1,68 Meter genannt. Damit liegt sie zwar hinter Sofía, Amalia und Co., aber immer noch ungefähr auf beziehungsweise leicht über dem europäischen Durchschnitt. Denn erwachsene Frauen in Europa sind im Schnitt etwa 1,64 bis 1,66 Meter groß. Sofía würde diesen Wert mit ihren angeblichen 1,82 Metern um rund 16 Zentimeter übertreffen. Auch Amalia, Ariane, Leonor und Elisabeth liegen nach den gängigen Medienangaben klar darüber.

Ganz genau lässt sich die Reihenfolge trotzdem nicht festlegen. Die europäischen Königshäuser veröffentlichen in der Regel keine offiziellen Angaben zu solchen Details. Viele Werte werden von Experten anhand gemeinsamer Auftritte und Fotos geschätzt. Bei jüngeren Royals wie Prinzessin Isabella (19) und Prinzessin Josephine (15) von Dänemark oder Prinzessin Estelle von Schweden (14) kommt hinzu, dass sie teilweise noch wachsen. Nach den derzeit kursierenden Angaben dürfte eine aber ziemlich weit oben stehen: Prinzessin Sofía. Mit rund 1,82 Metern wäre sie nicht nur größer als ihre Schwester Leonor, sondern auch eine der größten jungen Prinzessinnen Europas – und hohe Schuhe braucht sie dafür wirklich nicht.

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Getty Images, Imago, Imago Prinzessin Sofía, Prinzessin Amalia und Prinzessin Ariane, Collage

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Getty Images Prinzessin Sofia von Spanien kommt zur Firmung in der Kirche Asunción de Nuestra Señora in Aravaca an

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Getty Images König Felipe, Prinzessin Sofía, Prinzessin Leonor und Königin Letizia bei einem Besuch in Sotres

Imago Prinzessin Amalia bei ihrer Ankunft beim Prinsjesdag am Königlichen Theater in Den Haag

Imago Königin Máxima, Prinzessin Amalia, Prinzessin Alexia und Prinzessin Ariane am Prinsjesdag in Den Haag

Getty Images Prinzessin Ingrid Alexandra feiert in Oslo mit Prinzessin Catharina-Amalia und Prinzessin Elisabeth

Imago Prinzessin Leonor und Prinzessin Sofia besuchen die Fronleichnamsmesse mit Papst Leo XIV in Madrid