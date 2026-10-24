Glow dank 134k-Euro-Facelift: Kris Jenner strahlt in Rom

Kris Jenner (70) verdreht in Rom die Köpfe. Die The Kardashians-Darstellerin schlenderte gemeinsam mit ihrer Tochter Kim Kardashian (46) durch die italienische Hauptstadt und stattete einer Bvlgari-Boutique einen Besuch ab. Anlass des Ausflugs war Kims Geburtstagstrip. Sie wurde am 21. Oktober 46 Jahre alt. Die Influencerin schmiss sich mächtig in Schale und glänzte in einem figurbetonten weißen Kleid mit tiefem Ausschnitt. Aber ihre Mutter zog sämtliche Blicke auf sich: Kris präsentierte ihren aufgefrischten Look nach dem Facelift, das sie bereits im vergangenen Jahr hatte vornehmen lassen. Rund 134.000 Euro soll der Eingriff gekostet haben. Zwar hatte sich die sechsfache Mutter hinter einer übergroßen Sonnenbrille verschanzt – ihr straffer Teint war bei dem Mutter-Tochter-Bummel aber trotzdem kaum zu übersehen. Das zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen.

Durchgeführt wurde das Facelift vom prominenten Schönheitschirurgen Dr. Steven M. Levine. Ihren neuen Look zeigte Kris erstmals im Mai 2025 in Paris, als der Prozess zum bewaffneten Raubüberfall auf Kim stattfand. Spekulationen, sie sei mit dem Ergebnis womöglich nicht zufrieden, erteilte sie im Podcast "Khloé in Wonder Land" ihrer Tochter Khloé Kardashian (42) eine deutliche Absage: "Das ist eine glatte Lüge. Ich liebe mein Facelift. Ich verehre meinen Arzt. Ich bin besessen von ihm." Auch ihre grundsätzliche Haltung zu dem Eingriff legte sie offen. Gegenüber Vogue Arabia erklärte sie: "Ich habe mich für dieses Facelift entschieden, weil ich die beste Version meiner selbst sein möchte, und das macht mich glücklich." Für Kris sei genau das ihre ganz eigene Form des würdevollen Alterns.

Modisch ließ Kris beim Shoppen mit ihrer Tochter ebenfalls nichts anbrennen. Sie kombinierte eine rosafarbene Jacke von Chanel mit einem burgunderfarbenen Zweiteiler und griff zu einer farblich passenden Handtasche. Rom ist nur ein Teil eines längeren Geburtstagsmarathons: Kim hatte ihre Feierwoche bereits am Dienstag eingeläutet, und zwar mit einem Familienfest im Restaurant Baldi im Waldorf Astoria Beverly Hills. Nach einer Feier mit ihren Liebsten ging es für die vierfache Mutter nach Europa. Sie setzte die Party in Italien fort.

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Getty Images Kris Jenner bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles

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Imago Kris Jenner und Kim Kardashian am 16. Oktober 2025 in Los Angeles

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Getty Images Kim Kardashian und ihre Mutter Kris Jenner verlassen das Pariser Gericht im Mai 2025