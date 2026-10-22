North West gratuliert Mama Kim mit Schlaffoto zum Geburtstag

Zum 46. Geburtstag von Kim Kardashian (46) hat ihre Tochter North West (13) am Mittwoch für einen ungewöhnlichen Glückwunsch gesorgt – ganz ohne Glamour. In ihrer Instagram-Story teilte die 13-Jährige ein Selfie, das offenbar in einem Konferenzraum entstanden ist. Während North neben ihrer berühmten Mutter sitzt und breit in die Kamera grinst, ist Kim auf ihrem Stuhl eingeschlafen. In der Nahaufnahme liegt ihr Kopf weit zurückgelehnt an der Lehne. Obwohl sie offenbar eine kurze Pause einlegt, trägt die Unternehmerin noch ihr vollständiges Make-up. Ein seltener Einblick, denn öffentlich zeigt sich die Unternehmerin sonst meist perfekt in Szene gesetzt. Ihren Schnappschuss versah die Teenagerin mit einer liebevollen Botschaft an das Geburtstagskind: "Alles Gute zum Geburtstag @kimkardashian, ich liebe dich."

Nur wenige Stunden zuvor hatte Kim selbst mit kuriosen Bildern für Aufsehen gesorgt – und zwar ausgerechnet mit einer Verwandlung in ihre älteste Tochter. Für eine Halloweenverkleidung schlüpfte die vierfache Mutter in Norths Look und kopierte diesen bis ins kleinste Detail. Kim setzte auf eine leuchtend blaue Perücke, betonte ihre Augen mit kräftigem Make-up und trug lange schwarze Nägel. Mehrere Schmuckstücke im Gesicht und an den Händen erweckten zudem den Eindruck zahlreicher Piercings. Auch den düsteren Kleidungsstil ihrer Tochter griff Kim auf: Sie trug ein komplett schwarzes Outfit und dazu eine auffällige, große Totenkopfkette. So wurde aus der sonst für ihre eigenen extravaganten Auftritte bekannten Kim kurzerhand das Ebenbild ihrer Tochter. North revanchierte sich wenig später auf ihre Weise – mit dem ungeschönten Schlaffoto ihrer Mutter.

North teilt sich mit ihren Geschwistern Chicago, Saint und Psalm die berühmten Eltern Kim und Kanye West (49). Das frühere Paar ließ sich 2022 scheiden. Norths auffällige Piercinglooks hatten zuletzt für Kritik gesorgt – Mutter und Tochter stellten Anfang Oktober in einem gemeinsamen Livestream jedoch klar, dass der Körperschmuck der 13-Jährigen gar nicht echt ist. Kim erlaubt ihr diese Form der Selbstentfaltung bislang nur mit künstlichen Piercings. Als North ein späteres echtes Bridge-Piercing ins Spiel brachte, entgegnete ihre Mutter: "Fürs Erste können wir eines ankleben." In einem im Oktober veröffentlichten Porträt von The Times bezeichnete Kim sich zudem als "mittelmäßig strenge Mutter". Trotz der Unterstützung von fünf Nannys fährt sie ihre Kinder täglich zur Schule und isst mit ihnen zu Abend. Über ihren Familienalltag erklärte sie dem Blatt: "Ich bin äußerst geduldig und liebevoll. Wenn sie möchten, schläft immer noch eines meiner Kinder in meinem Bett. Ich lese den Kindern jeden Abend Bücher vor."

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TikTok / kimandnorth North West und Kim Kardashian vor der Met Gala 2025

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Instagram / northwest Kim Kardashian mit Tochter North West

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern, September 2024