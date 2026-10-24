Katy Perry rührt mit Worten über Dolly Parton zu Tränen

Nashville im US-Bundesstaat Tennessee stand am Mittwochabend ganz im Zeichen einer Legende: Bei dem zweistündigen Tribute-Konzert "CMA Presents I Will Always Love You: A Celebration of Dolly Parton" erinnerten mehr als 20 Künstler an die im August verstorbene Countryikone Dolly Parton und an ihr musikalisches wie ehrenamtliches Erbe. Laut Daily Mail führte Katy Perry (41) durch Teile des Abends und kündigte mehrere Auftritte an. In einem auf Instagram veröffentlichten Ausschnitt ihrer Ansprache fand die Sängerin besonders bewegende Worte für Dolly: "Sie war unglaublich scharfsinnig und ebenso liebenswert. Mit einem Augenzwinkern und einem Lächeln konnte sie dich gnadenlos durchschauen - und gleichzeitig dafür sorgen, dass auch deine Kinder lesen lernen. Das ist eine Mutter." Das Konzert würdigte somit sowohl Dollys musikalisches Schaffen als auch ihr ehrenamtliches Lebenswerk.

Katys Worte bezogen sich auf Dollys Leseförderprogramm Imagination Library, das Kindern schon früh den Zugang zu Büchern ermöglicht. Die Initiative wird auch nach dem Tod der Musikerin weitergeführt - sämtliche Einnahmen des Konzerts flossen in das Projekt. Auch musikalisch bot die Veranstaltung zahlreiche Höhepunkte: Reba McEntire (71) eröffnete laut Daily Mail die Show. Danach interpretierten unter anderem Carrie Underwood (43), Brad Paisley (53), Ella Langley (27), Lainey Wilson (34), Kelsea Ballerini (33), Zac Brown, Kristin Chenoweth (58) und Carly Pearce (36) Lieder aus Dollys Repertoire. Zum emotionalen Finale versammelten sich die Mitwirkenden auf der Bühne und sangen gemeinsam den Welthit "I Will Always Love You". Optisch setzte Katy auf ein figurbetontes Kleid in Orange und Braun sowie eine auffällige Kreuzkette. Auf dem roten Teppich posierte sie mit ihrer Schwester Angela Hudson sowie mit Carrie. Die Countrysängerin trug ein weißes Kleid mit voluminösem Tüllrock und Stickereien und würdigte Dolly während der Veranstaltung ebenfalls mit persönlichen Worten.

Dolly war am 25. August 2026 im Alter von 80 Jahren nach einer kurzen Krebserkrankung gestorben. Ihr Neffe Bryan Seaver hatte die traurige Nachricht damals in einem Instagram-Video öffentlich gemacht. Schon damals meldete sich Katy mit bewegenden Zeilen zu Wort und bezeichnete die Verstorbene als "Frau, die jahrzehntelang den Klischees getrotzt hat". Außerdem beschrieb sie Dolly als ein Vorbild, das "glamourös, witzig und verdammt nett" gewesen sei. Dolly werde auf ewig geliebt, betonte die "Roar"-Interpretin damals auf Instagram. Mit ihrer Rolle bei der Gedenkshow in Nashville knüpfte Katy nun an diese öffentliche Würdigung an. Die Veranstaltung stellte neben Dollys großen Hits auch ihr soziales Engagement in den Mittelpunkt.

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Getty Images Katy Perry spricht bei der Dolly-Parton-Hommage

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Getty Images Carrie Underwood und Katy Perry bei der Feier zu Ehren von Dolly Parton in Nashville

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Getty Images Katy Perry bei der Feier zu Ehren von Dolly Parton im Fisher Center in Nashville